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Шик и блеск: Леся Никитюк в "хищном" образе оторвалась на вечеринке

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.10.2019 - 09:49
Шик и блеск: Леся Никитюк в "хищном" образе оторвалась на вечеринке
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая посетила празднование 20-летия украинского глянца

Леся Никитюк недавно вернулась из романтического Парижа, где отлично провела время в компании друзей, посетила показ украинского дизайнера Андре Тана успела сделать немало эффектных кадров на улицах города. К слову, сама "королева ночи" Оля Полякова устроила ей настоящую фэшн-фотосессию в столице Франции. А по возвращению домой ведущая побывала на веселой вечеринке в честь 20-летия глянцевого журнала Cosmopolitan.

На своей странице в Instagram Леся поделилась яркими кадрами с мероприятия, похваставшись своим впечатляющим "хищным" образом. Так, для выхода в свет теледива выбрала черное кожаное мини-платье с ассиметричным разрезом, а также необычные колготки с анималистичным принтом.

Шик и блеск: Леся Никитюк в &quot;хищном&quot; образе оторвалась на вечеринке

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Дополнили эффектный лук туфли на каблуках, сумочка-клатч и яркий макияж. Подобный наряд выгодно подчеркнул длинные стройные ноги Никитюк и ее точеную фигуру.

Шик и блеск: Леся Никитюк в &quot;хищном&quot; образе оторвалась на вечеринке

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Сьогодні Журнал Cosmopolitan святкує 20 років!!! Сердечні вітання всій вашій команді від #ladyLe", - прокомментировала Леся.

Шик и блеск: Леся Никитюк в &quot;хищном&quot; образе оторвалась на вечеринкеШик и блеск: Леся Никитюк в &quot;хищном&quot; образе оторвалась на вечеринке

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях восхищенные подписчики оставили ведущей множество комплиментов.

  • Огонь
  • Лучшие ноги Украины
  • Ракета
  • Невероятная
  • Дуже классно! Ты на стиле
  • Очень красиво
  • Где кожа и леопард - там леся
  • вы шикарны
  • Яка гарна зеброчка
  • Красуня
  • Агонь
  • Шик и блеск
  • Леся, ты - звезда
  • Прелесть
  • Ле, Королева кожи и декольте.;)

Шик и блеск: Леся Никитюк в &quot;хищном&quot; образе оторвалась на вечеринке

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, соблазнительная Леся Никитюк в одном боди сразила точеной фигурой.

Ранее Леся Никитюк опубликовала красочный кадр с бокалом на фоне Эйфелевой башни.

Соблазнительная Леся Никитюк в одном боди сразила точеной фигурой Леся Никитюк в платье-пиджаке сверкнула бесконечными ногами на улочках Парижа
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