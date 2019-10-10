Шик и блеск: Леся Никитюк в "хищном" образе оторвалась на вечеринке

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая посетила празднование 20-летия украинского глянца

Леся Никитюк недавно вернулась из романтического Парижа, где отлично провела время в компании друзей, посетила показ украинского дизайнера Андре Тана успела сделать немало эффектных кадров на улицах города. К слову, сама "королева ночи" Оля Полякова устроила ей настоящую фэшн-фотосессию в столице Франции. А по возвращению домой ведущая побывала на веселой вечеринке в честь 20-летия глянцевого журнала Cosmopolitan.

На своей странице в Instagram Леся поделилась яркими кадрами с мероприятия, похваставшись своим впечатляющим "хищным" образом. Так, для выхода в свет теледива выбрала черное кожаное мини-платье с ассиметричным разрезом, а также необычные колготки с анималистичным принтом.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Дополнили эффектный лук туфли на каблуках, сумочка-клатч и яркий макияж. Подобный наряд выгодно подчеркнул длинные стройные ноги Никитюк и ее точеную фигуру.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Сьогодні Журнал Cosmopolitan святкує 20 років!!! Сердечні вітання всій вашій команді від #ladyLe", - прокомментировала Леся.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях восхищенные подписчики оставили ведущей множество комплиментов.

Огонь

Лучшие ноги Украины

Ракета

Невероятная

Дуже классно! Ты на стиле

Очень красиво

Где кожа и леопард - там леся

вы шикарны

Яка гарна зеброчка

Красуня

Агонь

Шик и блеск

Леся, ты - звезда

Прелесть

Ле, Королева кожи и декольте.;)

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, соблазнительная Леся Никитюк в одном боди сразила точеной фигурой.

Ранее Леся Никитюк опубликовала красочный кадр с бокалом на фоне Эйфелевой башни.