Соблазнительная Леся Никитюк в одном боди сразила точеной фигурой

Теледива восхитила сеть "кукольной" внешностью
Длинноногая Леся Никитюк может себе позволит появляться на публике в провокативных нарядах, подчеркивающих достоинства ее фигуры, ведь она – обладательница стройных модельных форм. Например, во время поездки в Париж телеведуча красовалась в платье-пиджаке от украинского дизайнера Андре Тана – она устроила целую фэшн-фотосессию на улицах французской столицы. На странице в instagram теледива решила опубликовать снимок погорячее! Она появилась перед поклонниками в одном лишь черном боди без бретелей.
Судя по всему, Леди Ле позирует в отельном номере. За ее спиной отчетливо видно стул, на котором можно узнать то самое платье-пиджак. Сама звезда застыла в расслабленной позе. Она ярко накрашена – выразительные глаза и четкий контур губ, волосы уложены в естественные волны.
"Стоп кадр. Люблю випадкові фото", - подписала пикантный снимок Леся.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Ее поклонники не поверили в то, что эффектное фото может быть случайным, но оценили по-достоинству внешние данные и параметры звезды. Ее даже сравнили с актрисой из фильма "50 оттенков серого", Дакотой Джонсон.
Скриншот комментариев
Ранее Леся Никитюк кокетливо оголила плечи, позируя на фоне Эйфелевой башни с бокалом вина. Похоже, именно это боди под кожаные штаны в тот раз надела звезда.