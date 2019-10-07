Соблазнительная Леся Никитюк в одном боди сразила точеной фигурой

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Теледива восхитила сеть "кукольной" внешностью

Длинноногая Леся Никитюк может себе позволит появляться на публике в провокативных нарядах, подчеркивающих достоинства ее фигуры, ведь она – обладательница стройных модельных форм. Например, во время поездки в Париж телеведуча красовалась в платье-пиджаке от украинского дизайнера Андре Тана – она устроила целую фэшн-фотосессию на улицах французской столицы. На странице в instagram теледива решила опубликовать снимок погорячее! Она появилась перед поклонниками в одном лишь черном боди без бретелей.

Судя по всему, Леди Ле позирует в отельном номере. За ее спиной отчетливо видно стул, на котором можно узнать то самое платье-пиджак. Сама звезда застыла в расслабленной позе. Она ярко накрашена – выразительные глаза и четкий контур губ, волосы уложены в естественные волны.

"Стоп кадр. Люблю випадкові фото", - подписала пикантный снимок Леся.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ее поклонники не поверили в то, что эффектное фото может быть случайным, но оценили по-достоинству внешние данные и параметры звезды. Ее даже сравнили с актрисой из фильма "50 оттенков серого", Дакотой Джонсон.

Леди Совершенство

Очень сексуально

Барбі

Куколка

Супер красотка

Вот что называется ноги от ушей

Яка гарна Лесічка

Ты великолепна

Ідеальна фігура

Леся, ти прекрасна!

Сильно!

Богиня

Леся, Ви на цьому фото дуже схожі на Дакоту Джонсон, а можливо, вона на Вас

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк кокетливо оголила плечи, позируя на фоне Эйфелевой башни с бокалом вина. Похоже, именно это боди под кожаные штаны в тот раз надела звезда.