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Соблазнительная Леся Никитюк в одном боди сразила точеной фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.10.2019 - 10:43
Соблазнительная Леся Никитюк в одном боди сразила точеной фигурой
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Теледива восхитила сеть "кукольной" внешностью

Длинноногая Леся Никитюк может себе позволит появляться на публике в провокативных нарядах, подчеркивающих достоинства ее фигуры, ведь она – обладательница стройных модельных форм. Например, во время поездки в Париж телеведуча красовалась в платье-пиджаке от украинского дизайнера Андре Тана – она устроила целую фэшн-фотосессию на улицах французской столицы. На странице в instagram теледива решила опубликовать снимок погорячее! Она появилась перед поклонниками в одном лишь черном боди без бретелей.

Судя по всему, Леди Ле позирует в отельном номере. За ее спиной отчетливо видно стул, на котором можно узнать то самое платье-пиджак. Сама звезда застыла в расслабленной позе. Она ярко накрашена – выразительные глаза и четкий контур губ, волосы уложены в естественные волны.

"Стоп кадр. Люблю випадкові фото", - подписала пикантный снимок Леся.

Соблазнительная Леся Никитюк в одном боди сразила точеной фигурой

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ее поклонники не поверили в то, что эффектное фото может быть случайным, но оценили по-достоинству внешние данные и параметры звезды. Ее даже сравнили с актрисой из фильма "50 оттенков серого", Дакотой Джонсон.

  • Леди Совершенство
  • Очень сексуально
  • Барбі
  • Куколка
  • Супер красотка
  • Вот что называется ноги от ушей
  • Яка гарна Лесічка
  • Ты великолепна
  • Ідеальна фігура
  • Леся, ти прекрасна!
  • Сильно!
  • Богиня
  • Леся, Ви на цьому фото дуже схожі на Дакоту Джонсон, а можливо, вона на Вас

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк кокетливо оголила плечи, позируя на фоне Эйфелевой башни с бокалом вина. Похоже, именно это боди под кожаные штаны в тот раз надела звезда.

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Новости Украины Леся Никитюк
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