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"Шикарная до неприличия!" Полякова устроила Никитюк фэшн-фотосессию в Париже

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.10.2019 - 18:32
"Шикарная до неприличия!" Полякова устроила Никитюк фэшн-фотосессию в Париже
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая гуляла по улицам столицы Франции в платье-пиджаке

Леся Никитюк недавно вернулась из романтического Парижа, где провела незабываемое время в компании подруг, а также сходила на показ украинскго дизайнера Андре Тана. Она побывала на дефиле вместе с Катей Осадчей и Юрием Горбуновым, а также певицей Олей Поляковой. Леся с удовольствем гуляла по улицам французской столицы, обедала в местных заведениях и не устояла перед шоппингом в знаментом универмаге Галерее Лафайет. Леди Ле опубликовала серию ностальгических кадров из города романтиков в Instagram.

На фото восторженная Леся прогуливается по центру Парижа. Она надела трендовое платье-пиджак оригинального кроя с одним рукавом и большими золотыми пуговицами от Andre Tan, дополнила образ колготками с рисунком, лаковыми туфлями-лодочками и небольшой сумкой на цепочке от Chanel.

"Настроение Париж", - подписала серию снимков Леди Ле, а также указала автора фото – Олю Полякову.

&quot;Шикарная до неприличия!&quot; Полякова устроила Никитюк фэшн-фотосессию в Париже

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Мне вышли все мои фото!" - попросила под фотосетом "суперблондинка". "Ага, я их на аукционе продам", - отреагировала Леди Ле.

&quot;Шикарная до неприличия!&quot; Полякова устроила Никитюк фэшн-фотосессию в Париже

&quot;Шикарная до неприличия!&quot; Полякова устроила Никитюк фэшн-фотосессию в Париже

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники не скрывали свой восторг от просмотра французского фотоотчета Леси.

  • Леся, ты пушка просто
  • Бывают же ноги!
  • Ну прям девочка
  • Багіня Паризької бруківки
  • Красотка
  • Секси
  • Леся, как всегда очаровательна! А чувство юмора как вишенка на торте!
  • Леся, вы как всегда прекрасны
  • Ну очень сильно, ну очень красивая девушка
  • Такая счастливая
  • Какой ты стала неприлично шикарной! Или шикарной до неприличия

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк опубликовала красочный кадр с бокалом на фоне Эйфелевой башни.

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