Шик і блиск: Леся Нікітюк в "хижому" образі відірвалася на вечірці

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча відвідала святкування 20-річчя українського глянцю

Леся Нікітюк нещодавно повернулася з романтичного Парижа, де чудово провела час у компанії друзів, відвідала показ українського дизайнера Андре Тана встигла зробити чимало ефектних кадрів на вулицях міста. До речі, сама "королева ночі" Оля Полякова влаштувала їй справжню фешн-фотосесію у столиці Франції. А по поверненню додому ведуча побувала на веселій вечірці в честь 20-річчя глянцевого журналу Cosmopolitan.

На своїй сторінці в Instagram Леся поділилася яскравими кадрами з заходу, похвалившись своїм вражаючим "хижим" образом. Так, для виходу в світ теледіва вибрала чорне шкіряне міні-плаття з асиметричним розрізом, а також незвичайні колготки з анімалістичним принтом.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Доповнили ефектний лук туфлі на підборах, сумочка-клатч і яскравий макіяж. Подібний наряд вигідно підкреслив довгі стрункі ноги Нікітюк та її витончену фігуру.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Сьогодні Журнал Cosmopolitan святкує 20 років!!! Сердечні вітання всій вашій команді від #ladyLe", - прокоментувала Леся.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

В коментарях захоплені підписники залишили ведучій безліч компліментів.

Вогонь

Кращі ноги України

Ракета

Неймовірна

Дуже класно! Ти на стилі

Дуже красиво

Де шкіра і леопард - там леся

ви шикарні

Яка гарна зеброчка

Красуня

Агонь

Шик і блиск

Леся, ти - зірка

Принадність

Ле, Королева шкіри і декольте.;)

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, спокуслива Леся Нікітюк в одному боді вразила витонченою фігурою.

Раніше Леся Нікітюк опублікувала барвистий кадр з келихом на тлі Ейфелевої вежі.