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Шик і блиск: Леся Нікітюк в "хижому" образі відірвалася на вечірці

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.10.2019 - 09:48
Шик і блиск: Леся Нікітюк в "хижому" образі відірвалася на вечірці
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча відвідала святкування 20-річчя українського глянцю

Леся Нікітюк нещодавно повернулася з романтичного Парижа, де чудово провела час у компанії друзів, відвідала показ українського дизайнера Андре Тана встигла зробити чимало ефектних кадрів на вулицях міста. До речі, сама "королева ночі" Оля Полякова влаштувала їй справжню фешн-фотосесію у столиці Франції. А по поверненню додому ведуча побувала на веселій вечірці в честь 20-річчя глянцевого журналу Cosmopolitan.

На своїй сторінці в Instagram Леся поділилася яскравими кадрами з заходу, похвалившись своїм вражаючим "хижим" образом. Так, для виходу в світ теледіва вибрала чорне шкіряне міні-плаття з асиметричним розрізом, а також незвичайні колготки з анімалістичним принтом.

Шик і блиск: Леся Нікітюк в &quot;хижому&quot; образі відірвалася на вечірці

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Доповнили ефектний лук туфлі на підборах, сумочка-клатч і яскравий макіяж. Подібний наряд вигідно підкреслив довгі стрункі ноги Нікітюк та її витончену фігуру.

Шик і блиск: Леся Нікітюк в &quot;хижому&quot; образі відірвалася на вечірці

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Сьогодні Журнал Cosmopolitan святкує 20 років!!! Сердечні вітання всій вашій команді від #ladyLe", - прокоментувала Леся.

Шик і блиск: Леся Нікітюк в &quot;хижому&quot; образі відірвалася на вечірціШик і блиск: Леся Нікітюк в &quot;хижому&quot; образі відірвалася на вечірці

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

В коментарях захоплені підписники залишили ведучій безліч компліментів.

  • Вогонь
  • Кращі ноги України
  • Ракета
  • Неймовірна
  • Дуже класно! Ти на стилі
  • Дуже красиво
  • Де шкіра і леопард - там леся
  • ви шикарні
  • Яка гарна зеброчка
  • Красуня
  • Агонь
  • Шик і блиск
  • Леся, ти - зірка
  • Принадність
  • Ле, Королева шкіри і декольте.;)

Шик і блиск: Леся Нікітюк в &quot;хижому&quot; образі відірвалася на вечірці

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

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