"Идеальная леди": Леся Никитюк полюбила оголять плечи в Париже

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси назвали ее "настоящей парижанкой"

Леся Никитюк решила остаться на какое-то время в Париже. Украинская телеведущая похвасталась своей яркой поездкой в Европу буквально вчера, 2 октября. Как стало известно позже, в Париже после окончания Недели моды состоялся также и показ украинского дизайнера Андре Тана. Среди звездных гостей показа была Никитюк, а также Катя Осадчая и Оля Полякова. К слову, Полякова уже успела показать серию своих эффектных парижских нарядов. Никитюк также не отстает!

На новом фото Леся решила ярко передать всем своим подписчикам (а это уже более 3 млн пользователей) пламенный привет. И сделала это очень “по-французски”.

На новом фото Леся позирует с бокалом белого вина в руках. На фоне - Эйфелева башня. При этом одета Никитюк очень стильно - во все черное. Черные брюки “под кожу”, топ, жакет. При этом жакет спущен с одного плеча.

“Бонжур)” - коротко подписала фото Леся.

Леся Никитюк в Париже (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Интересно, что до этого Никитюк также позировала в полностью черном образе. И точно также - в оригинальном платье, напоминающем пиджак, приспущенном на одно плечо. Тогда поклонники Леси восхитились длиной и стройностью ножек своей любимицы.

Стройная Леся Никитюк в Париже (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Новое фото также вызвало немалый восторг поклонников Леси, которые поспешили оставить свои комментарии:

“Пьорфект леді”

“Вы очень похожи с Монро, как две сестры”

“Гарна панянка”

“Очаровательная Леся, приветствую вас”

“Ля, Мадмуазель”

“Прівет турбо-ракета”

“Я Вас обожаю”

“Ох и Леся !) Ох и красавица !)”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее юморная Леся Никитюк показала свой "образ дня", при этом телеведущая позировала в... туалете.