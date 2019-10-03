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"Идеальная леди": Леся Никитюк полюбила оголять плечи в Париже

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.10.2019 - 15:33
"Идеальная леди": Леся Никитюк полюбила оголять плечи в Париже
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси назвали ее "настоящей парижанкой"

Леся Никитюк решила остаться на какое-то время в Париже. Украинская телеведущая похвасталась своей яркой поездкой в Европу буквально вчера, 2 октября. Как стало известно позже, в Париже после окончания Недели моды состоялся также и показ украинского дизайнера Андре Тана. Среди звездных гостей показа была Никитюк, а также Катя Осадчая и Оля Полякова. К слову, Полякова уже успела показать серию своих эффектных парижских нарядов. Никитюк также не отстает!

На новом фото Леся решила ярко передать всем своим подписчикам (а это уже более 3 млн пользователей) пламенный привет. И сделала это очень “по-французски”.

На новом фото Леся позирует с бокалом белого вина в руках. На фоне - Эйфелева башня. При этом одета Никитюк очень стильно - во все черное. Черные брюки “под кожу”, топ, жакет. При этом жакет спущен с одного плеча.

“Бонжур)” - коротко подписала фото Леся.

&quot;Идеальная леди&quot;: Леся Никитюк полюбила оголять плечи в Париже

Леся Никитюк в Париже (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Интересно, что до этого Никитюк также позировала в полностью черном образе. И точно также - в оригинальном платье, напоминающем пиджак, приспущенном на одно плечо. Тогда поклонники Леси восхитились длиной и стройностью ножек своей любимицы.

&quot;Идеальная леди&quot;: Леся Никитюк полюбила оголять плечи в Париже

Стройная Леся Никитюк в Париже (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Новое фото также вызвало немалый восторг поклонников Леси, которые поспешили оставить свои комментарии:

  • “Пьорфект леді”
  • “Вы очень похожи с Монро, как две сестры”
  • “Гарна панянка”
  • “Очаровательная Леся, приветствую вас”
  • “Ля, Мадмуазель”
  • “Прівет турбо-ракета”
  • “Я Вас обожаю”
  • “Ох и Леся !) Ох и красавица !)”

&quot;Идеальная леди&quot;: Леся Никитюк полюбила оголять плечи в Париже

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее юморная Леся Никитюк показала свой "образ дня", при этом телеведущая позировала в... туалете.

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