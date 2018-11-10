В сеть попало трогательное фото повзрослевшего принца Луи

Кейт Миддлтон и принц Луи. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

СМИ обнародовали новый снимок младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

На днях канал BBC One показал документальный фильм, приуроченный к 70-летнему юбилею принца Чарльза, который он будет праздновать 14 ноября.

В рамках данной киноленты была обнародована свежая фотография повзрослевшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон - принца Луи, которую уже разместили на первых полосах ведущие западные СМИ.

Младший ребенок 36-летней герцогини и 36-летнего герцога Кембриджских, появившийся на свет в апреле этого года, запечатлен на руках своей матери.

На фото также можно увидеть "дедушку Уэльса" (как принца Чарльза забавно называют принц Джордж и принцесса Шарлотта), который с большой любовью и нежностью смотрит на внука.

То, что Луи так тянется к своему деду, неудивительно — принц Чарльз обожает внуков и всегда с удовольствием с ними нянчится.

"Я бы пожелал прожить ему до 95 лет. Когда он дома и проводит время со своими внуками, — это очень мило и прекрасно. Потому что он делает это просто великолепно. Мы нуждаемся в нем и хотим, чтобы он был с нами так долго, насколько это возможно", — сказал принц Уильям.

Автором этого трогательного снимка стал Крис Джексон.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон поразила своим платьем на приеме.

Кроме того, мы сообщали о том, что принца Уильяма разыграли на военном параде.

А также писали о том, что Кейт Миддлтон поразила стройной фигурой в элегантном темно-синем платье.

Видео: РБК-Украина