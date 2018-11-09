Шикарное декольте: Кейт Миддлтон поразила своим платьем на приеме

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Для светского мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала необычное платье

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая недавно узнала печальную историю своих родственников, погибших в Первой мировой войне, поразила публику своим шикарным платьем с глубоким декольте на церемонии награждения Тusk Conservation Awards. Соответствующие фотографии опубликованы на странице Kensington Royal в Instagram.

На церемонию награждения Тusk Conservation Awards, которая прошла в лондонском Банкетинг-хаус Кейт Миддлтон появилась в сопровождении супруга - принца Уильяма.

Для светского мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала элегантное сапфировое платье от бренда Jenny Packham с глубоким декольте, кружевными короткими рукавами и длинной юбкой.

Верх платья был украшен россыпью из камней, а спина герцогини была открытой — ее украшало тонкое кружево.

Герцогиня Кембриджская появилась на публике в этом платье не первый раз. В 2012 году она надевала его для вечера в Royal Albert Hall. Однако в прошлый раз Кейт Миддлтон была с другой прической и другими аксессуарами.

Свой образ Кейт Миддлтон дополнила сверкающими босоножками на небольшой платформе. В руках у герцогини был атласный клатч в тон платью.

Фото: Getty Images

Принц Уильям выбрал для мероприятия белую рубашку и смокинг.

На мероприятии принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили номинантов и произнесли вдохновляющие речи, после чего началась церемония награждения.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Напомним, ранее мы сообщали о том, что принца Уильяма разыграли на военном параде.

А также писали о том, что Кейт Миддлтон поразила стройной фигурой в элегантном темно-синем платье.

Видео: РБК-Украина