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У мережу потрапило зворушливе фото маленького принца Луї

Lite » Зірки 10.11.2018 - 08:09
Кейт Міддлтон і принц Луї. Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Кейт Міддлтон і принц Луї. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

ЗМІ оприлюднили новий знімок молодшого сина Кейт Міддлтон і принца Вільяма

На днях канал BBC One показав документальний фільм, присвячений 70-річному ювілею принца Чарльза, який він святкуватиме 14 листопада.

В рамках даної кінострічки була оприлюднена свіжа фотографія змужнілого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон - принца Луї, яку вже розмістили на перших шпальтах провідні західні ЗМІ.

Молодший дитина 36-річної герцогині і 36-річного герцога Кембриджських, що з'явився на світ у квітні цього року, зображений на руках своєї матері.

У мережу потрапило зворушливе фото маленького принца ЛуїУ мережу потрапило зворушливе фото маленького принца Луї

На фото також можна побачити "дідуся Уельсу" (як принца Чарльза забавно називають принц Джордж і принцеса Шарлотта), який з великою любов'ю і ніжністю дивиться на внука.

У мережу потрапило зворушливе фото маленького принца ЛуїУ мережу потрапило зворушливе фото маленького принца Луї

Те, що Луї так тягнеться до свого діда, не дивно — принц Чарльз обожнює онуків і завжди із задоволенням з ними панькається.

"Я б побажав йому прожити до 95 років. Коли він вдома і проводить час зі своїми онуками, — це дуже мило і чудово. Тому що він робить це просто чудово. Ми потребуємо в ньому і хочемо, щоб він був з нами так довго, наскільки це можливо", — сказав принц Вільям.

Автором цього зворушливого знімка став Кріс Джексон.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон вразила своєю сукнею на прийомі.

Крім того, ми повідомляли про те, що принца Вільяма розіграли на військовому параді.

А також писали про те, що Кейт Міддлтон вразила стрункою фігурою в елегантному темно-синьому платті.

Відео: РБК-Україна

Новини України фотоКейт Міддлтонкоролевская семьяпринц ЛуиПринц Вільям
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