Алкогольный конфуз: принца Уильяма разыграли на военном параде (видео)

Видео: конфуз с принцем Уильямом на военном параде (youtube.com/The Sun)

На днях принц Уильям стал участником алкогольного конфуза. Представитель Букингемского дворца принимал участие в официальном событии – параде, посвященном памяти погибших моряков-подводников. Об этом рассказало издание People.

Скриншот видео (youtube.com/The Sun)

Как сообщается в источнике, принц представлял Британскую королевскую семью на "Submariners' Remembrance Service and Parade". На военном мероприятии потомок королевы Елизаветы II появился перед публикой в строгом костюме и классическом пальто, а его образ дополнил красный мак - символ погибших воинов. Уильям подошел к своим обязанностям очень серьезно, и добросовестно исполнил свою роль на параде, однако, без курьеза все-таки не обошлось.



По традиции, все участники военно-морского мероприятия должны должны были отпить по глотку рома из фляг и конечно же, даже не смотря на свой статус, отказаться от алкоголя принц Уильям не смог. Когда Уильям пригубил напиток, то его ждал "сюрприз". Проглатывая жидкость, он понял, что это вовсе не ром, а "егерь-бомба" – коктейль с ликером "Егермейстер" и энергетиком.



Скриншот видео (youtube.com/The Sun)

"Представьте мое удивление: думал, что там ром и не ожидал "егерь-бомбы". Я же мог опьянеть, но лишь обжег себе горло", – не без улыбки отметил принц.

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Видео: РБК-Украина