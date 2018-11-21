В сеть попало фото обнаженной Даши Астафьевой

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Фотограф опубликовал снимок в Instagram

Популярная украинская исполнительница, модель, актриса и телеведущая Даша Астафьева похвасталась перед фанатами стройной фигурой. Соответствующее фото опубликовал пользователь nickyashika на своей странице в Instagram.

К слову, на снимке певица позирует совершенно голой. На фотографии можно заметить лишь часть обуви.

Фото: (instagram.com/nickyashika)

Напомним, что Даша Астафьева - девушка, покорившая весь мир магнетической внешностью, а также ставшая настоящим секс-символом для всей Украины. Ее имя долгое время ассоциировалось с журналом "Плейбой", однако, сломав все стереотипы, Даша доказала, что может быть интересна широкой аудитории и во многих других амплуа. Она "засветилась" на украинской "Фабрике Звезд", а также выпустила несколько хитов вместе с группой "NikitA". Помимо того, девушка дебютировала в качестве телеведущей.

Кстати, до этого Астафьева восхищала своих фанов кардинально противоположным - очень нежным и ранимым ретро-образом. Это перевоплощение также можно увидеть в новом клипе Астафьевой на провокационную песню "Fetish".

Сама же Астафьева активно делится различными фотографиями со съемок фильма. Недавно исполнительница показала свои аппетитные формы на беговой дорожке. Отмечается, что эти эпизоды также войдут в ленту "Продюсер".

До этого, Астафьева шокировала поклонников своим мрачным образом для Хэллоуина 2018. Вместе с певицей в кадре также появился украинский продюсер Потап.

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