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"Шикарная женщина": соблазнительная Даша Астафьева показалась в ретро-образе

Lite » Звезды 25.10.2018 - 14:53
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Астафьева в оригинальном образе появлялась также в своем новом клипе

Даша Астафьева продолжает баловать своих подписчиков чувственными фото, а также напоминает о выходе нового провокационного клипа на песню Fetish.

Так, на своей instagram-страничке Астафьева опубликовала черно-белые фотографии, на которых позирует в необычном ретро-образе: волнистые локоны собраны в скромный пучок и натянуты сеточкой, на шее — ожерелье из искусственного жемчуга.

К слову, именно в этом оригинальном ретро-образе Астафьева появляется в клипе Fetish.

Эффектная Даша Астафьева

Даша Астафьева

Эффектная Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

По теме: Лора Палмер: Астафьева поразила поклонников чувственной фотосессией.

Подписчики украинской певицы поспешили оставить ей лестные отзывы и на тему внешности, и непривычно сдержанного образа.

"Шикарная женщина!" — пишет kristik0701.

"Шикарная Дашенька", — соглашается natali_photography.

"Жемчужина в россыпи", — восхищается yianishevskii.

"Эталон женской красоты и сексуальности", — хвалит morgunova_tanechka.

"Девушка на миллиард", — отмечает alipovm77.

"Даша, такой образ очень — да", — пишет cleansneakers.dp.ua.

&quot;Шикарная женщина&quot;: соблазнительная Даша Астафьева показалась в ретро-образе

Скриншот комментариев: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее Астафьева поделилась шокирующей историей о том, почему боится ездить в поездах. О столь необычной подробности певица рассказала в эфире передачи "Хто зверху?"

Даша Астафьева: интересные факты из биографии (видео: РБК-Украина)

Новости Украины Даша Астафьева
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