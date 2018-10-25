"Шикарная женщина": соблазнительная Даша Астафьева показалась в ретро-образе

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Астафьева в оригинальном образе появлялась также в своем новом клипе

Даша Астафьева продолжает баловать своих подписчиков чувственными фото, а также напоминает о выходе нового провокационного клипа на песню Fetish.

Так, на своей instagram-страничке Астафьева опубликовала черно-белые фотографии, на которых позирует в необычном ретро-образе: волнистые локоны собраны в скромный пучок и натянуты сеточкой, на шее — ожерелье из искусственного жемчуга.

К слову, именно в этом оригинальном ретро-образе Астафьева появляется в клипе Fetish.

Эффектная Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

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Подписчики украинской певицы поспешили оставить ей лестные отзывы и на тему внешности, и непривычно сдержанного образа.

"Шикарная женщина!" — пишет kristik0701.

"Шикарная Дашенька", — соглашается natali_photography.

"Жемчужина в россыпи", — восхищается yianishevskii.

"Эталон женской красоты и сексуальности", — хвалит morgunova_tanechka.

"Девушка на миллиард", — отмечает alipovm77.

"Даша, такой образ очень — да", — пишет cleansneakers.dp.ua.

Скриншот комментариев: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее Астафьева поделилась шокирующей историей о том, почему боится ездить в поездах. О столь необычной подробности певица рассказала в эфире передачи "Хто зверху?"

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