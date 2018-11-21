У мережу потрапило фото оголеної Даші Астаф'євої

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Фотограф опублікував знімок в Instagram

Популярна українська виконавиця, модель, актриса і телеведуча Даша Астаф'єва похвалилася перед фанатами стрункою фігурою. Відповідне фото опублікував користувач nickyashika на своїй сторінці в Instagram.

До речі, на знімку співачка позує абсолютно голою. На фотографії можна помітити лише частину взуття.

Фото: (instagram.com/nickyashika)

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва - дівчина, яка підкорила весь світ магнетичною зовнішністю, а також стала справжнім секс-символом для всієї України. Її ім'я довгий час асоціювалося з журналом "Плейбой", однак, зламавши всі стереотипи, Даша довела, що може бути цікавою широкій аудиторії і в багатьох інших амплуа. Вона "засвітилася" на українській "Фабриці Зірок", а також випустила кілька хітів разом з групою NikitA. Крім того, дівчина дебютувала в якості телеведучої.

До речі, до цього Астаф'єва захоплювала своїх фанів кардинально протилежним - дуже ніжним і вразливим ретро-образом. Це перевтілення також можна побачити в новому кліпі Астаф'євої на провокаційну пісню "Fetish".

Сама ж Астаф'єва активно ділитися різними фотографіями зі зйомок фільму. Нещодавно виконавиця показала свої апетитні форми на біговій доріжці. Наголошується, що ці епізоди також увійдуть в стрічку "Продюсер".

До цього, Астаф'єва шокувала шанувальників своїм похмурим образом для Хеллоуїна 2018. Разом із співачкою в кадрі з'явився український продюсер Потап.

Даша Астаф'єва: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)