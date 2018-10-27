"Фильм ужасов "Монахиня": Даша Астафьева снялась в мистической фотосессии с Потапом

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица поразила устрашающими образами

Экс-участница группы NIKITA Даша Астафьева, которая сейчас выступает сольно, удивила мистической фотосессией.

В преддверии Хэллоуина 33-летняя артистка поделилась на своей странице в Instagram снимками, на которых она позирует в устрашающих образах.

На одном из кадров Астафьеву можно увидеть в наряде Монахини с кровью на лбу. Сзади девушки позирует Потап в образе пастора с порезами на щеке.

Даша Астафьева и Потап. Фото: instagram.com/da_astafieva

На другом фото Даша со стразами на лице демонстрирует свою пышную грудь.

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

На третьем - в серебристой кофте, усыпанной пайетками, Даша Астафьева облизывает кровавые пальцы.

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

На еще одном снимке певица позирует в окружении мужчин в гриме в клубах дыма.

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Подписчиков звезды по-настоящему поразила данная съемка. Свои комментарии они оставили под кадрами:

"Фильм ужасов "Монахиня", "Восхитительные фото", "Богиня".

Напомним, ранее соблазнительная Даша Астафьева показалась в ретро-образе.

Также Астафьева поделилась шокирующей историей о том, почему боится ездить в поездах. О столь необычной подробности певица рассказала в эфире передачи "Хто зверху?".

Даша Астафьева: интересные факты из биографии (видео: РБК-Украина)