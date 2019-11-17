Сімейство в зборі: Осадча та Горбунов розчулили мережу веселою прогулянкою з сином

Зіркова сім'я вирішила активно провести суботу
Шоумен Юрій Горбунов та його дружина Катя Осадча багато працюють - адже вони обидва популярні і затребувані ведучі. Стильна парочка регулярно разом виходить у світ, захоплюючи ефектними і елегантними нарядами - приміром, нещодавно вони відвідали брендовий магазин і зробили там кумедне фото "вниз головою". А весь вільний час подружжя проводять з маленьким сином Іваном. Вихідні у них теж частенько бувають робочими, тому в рідкісну вільну суботу вони тут же відправилися на веселу сімейну прогулянку на велосипедах.
Фото і відео Катя і Юра поділилися на своїх сторінках в Instagram. Для активного проведення часу Осадча вибрала яскравий і зручний наряд - світлі спортивні штани, кросівки, теплу червону куртку і шапку.
"Коли в суботу є трохи вільного часу. А чим сьогодні заняті ві?" - прокоментувала телеведуча.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Горбунов же показав милий відеоролик. Зазначимо, що дворічний Івасик сидить в спеціальному кріслі за татом.
"Суботня прогулянка на велосипедах. Все сімейство в зборі, дихаємо свіжим повітрям", - говорить гордий тато і чоловік на відео.
Відео: Юрій Горбунов та Катя Осадча на прогулянці з сином (instagram.com/gorbunovyuriy
Розчулені користувачі мережі залишили чудовому сімейства безліч теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)
Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав активну прогулянку з синочком. Ведучий вирішив провести вихідний день разом з 2-річним Іваном.