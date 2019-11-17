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Сімейство в зборі: Осадча та Горбунов розчулили мережу веселою прогулянкою з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.11.2019 - 10:57
Сімейство в зборі: Осадча та Горбунов розчулили мережу веселою прогулянкою з сином
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зіркова сім'я вирішила активно провести суботу

Шоумен Юрій Горбунов та його дружина Катя Осадча багато працюють - адже вони обидва популярні і затребувані ведучі. Стильна парочка регулярно разом виходить у світ, захоплюючи ефектними і елегантними нарядами - приміром, нещодавно вони відвідали брендовий магазин і зробили там кумедне фото "вниз головою". А весь вільний час подружжя проводять з маленьким сином Іваном. Вихідні у них теж частенько бувають робочими, тому в рідкісну вільну суботу вони тут же відправилися на веселу сімейну прогулянку на велосипедах.

Фото і відео Катя і Юра поділилися на своїх сторінках в Instagram. Для активного проведення часу Осадча вибрала яскравий і зручний наряд - світлі спортивні штани, кросівки, теплу червону куртку і шапку.

"Коли в суботу є трохи вільного часу. А чим сьогодні заняті ві?" - прокоментувала телеведуча.

Сімейство в зборі: Осадча та Горбунов розчулили мережу веселою прогулянкою з сином

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Горбунов же показав милий відеоролик. Зазначимо, що дворічний Івасик сидить в спеціальному кріслі за татом.

"Суботня прогулянка на велосипедах. Все сімейство в зборі, дихаємо свіжим повітрям", - говорить гордий тато і чоловік на відео.

Відео: Юрій Горбунов та Катя Осадча на прогулянці з сином (instagram.com/gorbunovyuriy

Розчулені користувачі мережі залишили чудовому сімейства безліч теплих відгуків.

  • Вітаю з професійним святом))) ві суперррр сім'я
  • Чудове сімейство! Бажаю поповнення!
  • Клас
  • Круті
  • Ви дуже гарні, бережіть один одного
  • Чудові
  • Вітаю! Ви чудова сім'я!!!!!!
  • Гарна посмішка у Каті)
  • так мило, вітаю вас
  • Хлопці ви супер!!!
  • Вітаю! Успіхів, творчого натхнення. Ви круті!
  • Які ви класні
  • Зі святому вашу крутезну телевізійну батьківщину
  • Молодці,справжні спортсмени!!!

Сімейство в зборі: Осадча та Горбунов розчулили мережу веселою прогулянкою з сином

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав активну прогулянку з синочком. Ведучий вирішив провести вихідний день разом з 2-річним Іваном.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновсын
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