Семейные ценности: Джиджи Хадид растрогала поклонников милыми фото с бабушкой и мамой

Джиджи Хадид обожает архивные снимки. И не удивительно: глядя на ее Instagram-страницу, можно легко представить, каким счастливым и беззаботным было детство супермодели. На день отца, который весь мир отмечал 16 июня, она поделилась трогательным фото с Мохамедом Хадид. Малышка Джиджи и ее папа, все в праздничном торте, смеются и обнимаются. "С Днем Отца, неподражаемый @mohamedhadid. Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами!.., – написала Джиджи папе, поблагодарив также за сестер и братьев.

Джиджи Хадид с папой (фото: instagram.com/gigihadid)

А несколько часов назад в сеть попала новая порция семейных снимков – с бабушкой по материнской линии. Здесь есть и кадры как из детства, и с настоящего времени. На одном из фото присутствует несколько поколений женщин: бабушка, мама знаменитых супермоделей Иоланда Хадид, а также Джиджи и Белла. На фото также присутствуют и любимцы всего семейства – лошади. Теперь понятно, откуда у Джиджи и Беллы страсть к конному спорту. На ферме девочки проводили массу времени, и сестры по-прежнему обожают этот дом.

На семейном обеде собралось 3 поколения женщин (фото: instagram.com/gigihadid)

"Это день рождения бабушки! С Днем рождения, наша королева @ansvandenherik! Мы очень счастливы и рады встретиться на ферме на этой неделе. Я так благодарна за каждую секунду, когда я ощущаю твою остроумие, силу и мудрость. Мы любим тебя так сильно!!!! (Не волнуйся, начинаю готовить морковный пирог сейчас!!!!!)", – написала трогательное послание Джиджи.

Джиджи с детства обожает лошадей (фото: instagram.com/gigihadid)

Нужно ли говорить, что фото имели ошеломительный успех у фанов 24-летней красотки? Буквально за час серия кадров собрала более 200 000 лайков и тысячи комментариев. Поклонники были очень растроганы таким нежным отношением Джиджи к семье и тем, как она уважает и любит своих родных.

Девушки обожают семейные мероприятия (фото: instagram.com/gigihadid)

Стоит отметить, что Джиджи любит рассказывать о том, как много ей дали родные. К примеру, именно мама всегда учила ее, что красота внешняя – не так важна, как то, что наполняет человека. Поэтому старшая Хадид всегда стремилась научиться как можно большему количеству вещей и постоянно развиваться.