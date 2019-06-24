Сімейні цінності: Джіджі Хадід умилила шанувальників зворушливими кадрами з бабусею і мамою

Джіджі Хадід обожнює архівні знімки. І не дивно: дивлячись на її Instagram-сторінку, можна легко уявити, яким щасливим і безтурботним було дитинство супермоделі. На день батька, який весь світ відзначав 16 червня, вона поділилася зворушливим фото з Мохамедом Хадід. Малятко Джіджі і її тато, всі в святковому торті, сміються і обіймаються. "З Днем Батька, неповторний @mohamedhadid. Я люблю тебе більше, ніж можна виразити словами!.., – написала Джіджі татові, подякувавши також за сестер та братів.

Джіджі Хадід з татом (фото: instagram.com/gigihadid)

А кілька годин тому в мережу потрапила нова порція сімейних знімків – з бабусею по материнській лінії. Тут є і кадри з дитинства, і з цього часу. На одному з фото присутні кілька поколінь жінок: бабуся, мама найзнаменитіших супермоделей Іоланда Хадід, а також Джіджі і Белла. На фото також присутні і улюбленці всього сімейства – коні. Тепер зрозуміло, звідки у Джіджі і Белли пристрасть до кінного спорту. На фермі дівчатка проводили багато часу, і сестри, як і раніше обожнюють цей будинок.

На сімейному обіді зібралося 3 покоління жінок (фото: instagram.com/gigihadid)

"Це день народження бабусі! З Днем народження, наша королева @ansvandenherik! Ми дуже щасливі і раді зустрітися на фермі на цьому тижні. Я так вдячна за кожну секунду, коли я відчуваю твою дотепність, силу і мудрість. Ми любимо тебе так сильно!!!! (Не хвилюйся, починаю готувати морквяний пиріг зараз!!!!!)", – написала зворушливе послання Джіджі.

Джіджі з дитинства обожнює коней (фото: instagram.com/gigihadid)

Чи потрібно говорити, що фото мали приголомшливий успіх у фанів 24-річної красуні? Буквально за годину серія кадрів зібрала понад 200 000 лайків і тисячі коментарів. Шанувальники були дуже розчулені таким ніжним ставленням Джіджі до сім'ї і тим, як вона поважає і любить своїх рідних.

Дівчата обожнюють сімейні заходи (фото: instagram.com/gigihadid)

Варто відзначити, що Джіджі любить розповідати про те, як багато їй дали рідні. Приміром, саме мама завжди вчила її, що краса зовнішня – не так важлива, як те, що наповнює людини. Тому старша Хадід завжди прагнула навчитися якомога більшій кількості речей і постійно розвиватися.