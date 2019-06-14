ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бунт на подиуме: Белла Хадид покорила Флоренцию экстравагантным нарядом от культового дизайнера

Lite » Мода 14.06.2019 - 14:56
Бунт на подиуме: Белла Хадид покорила Флоренцию экстравагантным нарядом от культового дизайнера
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

22-летняя супермодель продемонстрировала культовые наряды Тьерри Мюглера

Белла Хадид, без преувеличения, поймала волну успеха – девушка является лицом Dior, Versace и других мировых магнатов модной индустрии, постоянно принимает участие в показах и съемках для глянцевых изданий по всему миру. Несколько часов назад она представила новую грандиозную работу. Белла приняла участие в показе CR Runway x LuisaViaRoma 90th Anniversary Show, который прошел во Флоренции в ночь с 13-го на 14-е июля. Организатор ивента – известная фешн-персона Карин Ройтфельд. По словам девушки, вдохновением ей послужили 1990-е.

Бунт на подиуме: Белла Хадид покорила Флоренцию экстравагантным нарядом от культового дизайнераБунт на подиуме: Белла Хадид покорила Флоренцию экстравагантным нарядом от культового дизайнера

Бунт на подиуме: Белла Хадид покорила Флоренцию экстравагантным нарядом от культового дизайнераБелла Хадид в образе от Тьерри Мюглера (фото: instagram.com/bellahadid) 

Изначально планировалось, что здесь будут показаны около 90 мужских и женских образов из коллекций Осень-Зима 2019-20, которые Ройтфельд отбирала сама из лучших коллекций. Среди брендов, представленных на подиуме, были Givenchy, Burberry, Prada, Simone Rocha и множество других. Затем большинство этих вещей отправятся на сайт  LuisaViaRoma, где их смогут приобрести все желающие.

Каролина Куркова в италии на показе (видео: instagram.com/karolinakurkova) 

Для такого знакового показа были приглашены только лучшие модели. По подиуму в этом году прошлись Алессандра Амбросио, Даутцен Крус, Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Лара Стоун, Стэлла Максвелл, Наташа Поли, Каролина Куркова и другие. Многие из них уже успели оповестить мир о событии с помощью своих страниц в Instagram.

Бунт на подиуме: Белла Хадид покорила Флоренцию экстравагантным нарядом от культового дизайнераИрина, Белла и Джоан (фото: instagram.com/bellahadid) 

Одной из первых свои восторги о шоу высказала Белла. Она выставила серию фото в необычном наряде от культового французского дизайнера Тьерри Мюглера. Черный костюм: кожаные ботфорты, юбка с цветком, необычного кроя жакет дополнила ассиметричная шляпка с широкими полями и перчатки. "Единственный и неповторимый Тьерри Мюглер. Это был рай!", – написала младшая Хадид. А в сториз выставила многочисленные видео с подиума. Она шествовала в компании не менее популярных девушек: Ирины Шейк и Джоан Смоллс. Все три красавицы были одеты в черные элегантные наряды, с узнаваемым почерком Мюглера и налетом присущего только ему особого шика.

Бунт на подиуме: Белла Хадид покорила Флоренцию экстравагантным нарядом от культового дизайнераБунт на подиуме: Белла Хадид покорила Флоренцию экстравагантным нарядом от культового дизайнераКадры с показа (фото: instagram.com/bellahadid) 

Спорт прежде всего! Синди Кроуфорд показала, как поддерживает себя в форме Страстная и прекрасная: Моника Беллуччи блистает в Париже в роскошном красном платье от Elie Saab
Новости Украины красотамодамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь