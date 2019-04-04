Больше, чем красота: Джиджи Хадид рассказала, как относится к соцсетям, славе и внешности

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Супермодель украсила новый выпуск Variety и дала откровенное интервью

Одна из самых успешных моделей в мире – 23-летняя Джиджи Хадид – никогда не ограничивалась только этой сферой деятельности. Она успешно занимается дизайном одежды и аксессуаров, а также создает косметические коллаборации. Еще одна сторона жизни, которая привлекает знаменитость – благотворительность. Так, девушка сотрудничает с ЮНИСЕФ в рамках борьбы с бедственным положением детей-беженцев в Бангладеш. Популярность и активная позиция Джиджи не остались без внимания – она стала одной из героинь специального выпуска Variety Power of Women и украсила обложку глянцевого издания. В интервью журналу она поведала о карьере, своем отношении к социальным сетям и о важности помогать.

"Для меня большая честь и гордость присоединиться к Variety Power of Women 2019. К таким легендам как Тараджи Хенсон, Кейси Масгрейвс, Бетт Мидлер и Кристиан Аманпур. Спасибо Variety за то, что мы отмечаем женщин и даем нам возможность собраться вместе и рассказать о причинах, по которым мы это все делаем! Не могу дождаться!", – написала модель в своем аккаунте.

Джиджи Хадид на обложке Variety

"Летом прошлого года Джиджи отправился в Бангладеш, чтобы встретиться с женщинами и детьми из числа беженцев. Чтобы распространять информацию об их бедственном положении, она вышла в Instagram: "Я думаю, что самой важной частью встречи с беженцами была их готовность и открытость, чтобы узнать, как они могут улучшить свое положение. Они хотели поговорить. Они хотели поделиться своими историями. Они хотели, чтобы образование улучшило их жизнь", – анонсировали выпуск на официальной странице журнала.

Джиджи Хадид для Variety

Но, помимо темы благотворительности, были затронуты и другие, не менее интересные. К примеру, девушка рассказала, что соцсети ее необычайно вдохновляют: "Я не просыпаюсь утром, всегда чувствуя себя решительной и уверенной в себе. И я знаю, что в соцсетях так много честных, умных женщин, что, когда я иду на их страницы, я мгновенно вдохновляюсь…", – поделилась звезда.

Поведала она также и о давлении в начале карьеры. Так, Джиджи понимала, что у нее есть определенные привилегии, и ей пришлось приложить немалые усилия, чтобы доказать, что она сама чего-то стоит. А на вопрос, когда она почувствовала себя успешной, она ответила так: "Я начала чувствовать себя успешной в ситуациях, которые мир не разделял. Мир видел обложки, фолловеров и все такое. Но я чувствую себя успешной, когда кто-то, кого я искренне уважаю, смотрит на меня и говорит: "Ты хороша в своей работе. С тобой весело работать. Мне приятно работать с тобой".

Джиджи Хадид для Variety

Также Джиджи призналась, что обожает узнавать новое, учиться и никогда не бросит творчество. Также в планы девушки входит создание собственного тематического парка. "Когда в старших классах я хотела заняться модельной карьерой, моя мама всегда говорила: "Я хочу, чтобы ты сосредоточилась на других вещах: волейбол, катание на лошадях, кулинария и школа". И я полюбила учиться, старалась преуспеть в этих вещах. Это наполняло меня, делало личностью больше, чем просто красивая внешность. Я не хотела быть известной как красивая девушка. Я хотела быть известной как умная девушка, лучший нападающий в волейбольной команде".

Также в сеть попали и роскошные кадры для нового номера: Джиджи примерила несколько элегантных образов. Снимал звезду знаменитый американский портретный и фешн-фотограф Клифф Уоттс (Cliff Watts).

Напомним, ранее Джиджи Хадид разработала линию солнцезащитных очков и похвасталась стильным результатом.