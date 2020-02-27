ru
ua

Семейная идиллия: Осадчая и Горбунов умилили зимней романтикой у камина

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Звездная пара показала, как проводит вечера дома

Катя Осадчая и Юрий Горбунов - прекрасный пример крепкой и любящей семьи, которую поклонники нередко называют примером для подражания. Они успевают много работать, путешествовать и воспитывать трехлетнего сыночка Ивана, не забывая также об отдыхе и развлечениях. Звездные супруги почти все время проводят вместе - часто даже на работе, к примеру, они оба являются бессменными телеведущими проекта Голос страны и регулярно балуют фанов милыми закулисными кадрами. Однако несмотря на это, им всегда интересно друг с другом и есть о чем поговорить.

Есть в их жизни место и романтике - так, Катя и Юрий показали, как проводят последние зимние вечера в своем уютном доме. Влюбленные в удобной домашней одежде разместились возле зажженного камина, держа в руках бокалы с вином и с нежностью глядя друг на друга.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"Зимові вечори біля каміну", - прокомментировала романтичный снимок Осадчая.

Ее муж поделился похожим кадром, сделанным немного с другого ракурса.

"Біля гарного каміну-вечори завжди чудові! Особливо коли є про що поговорити!!" - отметил Горбунов.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Растроганные подписчики оставили звездной семье много теплых отзывов, называя их чудесной парой и интересуясь, уж не Ваня ли сделал эти очаровательные фото.

  • Чудесне місце вашого щасливого теплого дому
  • Таке затишне фото
  • Тепло даже от фото
  • Як романтично
  • Як це мило яскраво
  • Уютное фото
  • Так затишно
  • Всем бы такой любви)
  • Семейная идиллия!!! Завидую!
  • Кохайте і будьте коханими...
  • Уютненько!!!
  • Ви такі чудові) дуже позитивні)))
  • Как это прекрасно!
  • Чудова родина!!!А фотографує Ванюша?
  • Вы такие разные, но похожи друг на друга

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, недавно Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили день рождения сыночка - Ивану исполнилось три года.

Владу повезло: Регина Тодоренко запечатлила интимный момент с мужем на камеру Топ-4 важных фактора, почему диеты не работают
Читать все новости