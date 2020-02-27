Семейная идиллия: Осадчая и Горбунов умилили зимней романтикой у камина

Звездная пара показала, как проводит вечера дома
Катя Осадчая и Юрий Горбунов - прекрасный пример крепкой и любящей семьи, которую поклонники нередко называют примером для подражания. Они успевают много работать, путешествовать и воспитывать трехлетнего сыночка Ивана, не забывая также об отдыхе и развлечениях. Звездные супруги почти все время проводят вместе - часто даже на работе, к примеру, они оба являются бессменными телеведущими проекта Голос страны и регулярно балуют фанов милыми закулисными кадрами. Однако несмотря на это, им всегда интересно друг с другом и есть о чем поговорить.
Есть в их жизни место и романтике - так, Катя и Юрий показали, как проводят последние зимние вечера в своем уютном доме. Влюбленные в удобной домашней одежде разместились возле зажженного камина, держа в руках бокалы с вином и с нежностью глядя друг на друга.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)
"Зимові вечори біля каміну", - прокомментировала романтичный снимок Осадчая.
Ее муж поделился похожим кадром, сделанным немного с другого ракурса.
"Біля гарного каміну-вечори завжди чудові! Особливо коли є про що поговорити!!" - отметил Горбунов.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Растроганные подписчики оставили звездной семье много теплых отзывов, называя их чудесной парой и интересуясь, уж не Ваня ли сделал эти очаровательные фото.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, недавно Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили день рождения сыночка - Ивану исполнилось три года.