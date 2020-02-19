Три года пролетели, как миг: Осадчая и Горбунов отметили день рождения сыночка

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Звездная пара поделилась фото и видео с праздника для малыша

В звездной семье Кати Осадчей и Юрия Горбунова 18 февраля была важная дата - ведь именно в этот день три года назад появился на свет их любимый сыночек Иван. Супруги решили не скрывать малыша совсем от публики, однако его лицо предпочитают пока что не показывать, считая, что это должно быть его решение. А пока что все фото они делают сбоку или со спины. Свой день рождения мальчик сначала отпраздновал в детском саду, резвясь среди блестящего дождика.

После чего родители устроили ему еще и семейный праздник, а фото и видео показали в своих Instagram-аккаунтах. При этом ведущие и малыш нарядились одинаково - в черные брюки с подтяжками и белые рубашки, что выглядит невероятно мило.

Осадчая поделилась совместным фото с мужем - теледива дополнила свой образ очаровательными розовыми ушками свинки Пеппы. Они с Юрием обнимают друг друга и выглядят очень счастливыми.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Также она выложила фото с Ивасиком, который сидит в центре большого полосатого полотна. Гордый папа держится за его край и с любовью смотрит на ребенка, также можно увидеть надувные шары и аниматора в костюме свинки Пеппы.

"Дякуємо Івасик, що вибрав нас своїми батьками. Наша гордість і наш герой! Три роки пролетіли, як мить", -трогательно прокомментировала Катя.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют 3-летие сына (instagram.com/kosadcha)

Горбунов же поделился видео с праздника - на нем они втроем с сыном сидят в центре полотна, а аниматоры создают "волны" из ткани.

"Кажуть що чужі діти ростуть швидко!А свої -ще швидше!!Нам вже цілих 3 рочки!!Рости сину здоровий і щасливий!! Ми з мамою тебе дуже любимо!!" - написал счастливый шоумен.

Видео: день рождения сына Осадчей и Горбунова (instagram.com/gorbunovyuriy)

Пользователи сети засыпали Катю, Юрия и маленького Ивана поздравлениями и душевными пожеланиями.

класні, вітання

Як мило! З Днем Народження!

Вітаю! Нехай росте здоровеньким

Вітаємо Івасика і батьків! Міцного здоров'я, нехай буде якнайбільше щирих людей поряд

С новорожденным!!!Пусть растёт счастливым и здоровым на радость маме и папе!

Нехай синочок дарує радість і посмішку кожного дняяя

Гарний малий!

Вітаю)ростіть здорові та щасливі

Счастья и здоровья всей семье! Ивасику ещё сестричку бы...а маме - помощницу!

Будьте завжди такі щасливі.

"Сладкая парочка"

Вітаю,ви класна пара,щастя вам, Івасику здоровим зростати,та гарної долі.

Найсвiтлiшi побажання!

Вітаю Вашу родину з Днем народження синочка! Здоров'я, щастя та гарноі долі вашій малечі!

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Ранее Юрий Горбунов рассказал о начале романа с женой Катей Осадчей. Любимая придумала для своего мужчины оригинальный сюрприз – на каждый спектакль она отправляла ему желтые тюльпаны, и никто не мог догадаться, от кого же они, ведь пара скрывала свои отношения.