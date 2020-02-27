Семейная идиллия: Осадчая и Горбунов умилили зимней романтикой у камина

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Звездная пара показала, как проводит вечера дома

Катя Осадчая и Юрий Горбунов - прекрасный пример крепкой и любящей семьи, которую поклонники нередко называют примером для подражания. Они успевают много работать, путешествовать и воспитывать трехлетнего сыночка Ивана, не забывая также об отдыхе и развлечениях. Звездные супруги почти все время проводят вместе - часто даже на работе, к примеру, они оба являются бессменными телеведущими проекта Голос страны и регулярно балуют фанов милыми закулисными кадрами. Однако несмотря на это, им всегда интересно друг с другом и есть о чем поговорить.

Есть в их жизни место и романтике - так, Катя и Юрий показали, как проводят последние зимние вечера в своем уютном доме. Влюбленные в удобной домашней одежде разместились возле зажженного камина, держа в руках бокалы с вином и с нежностью глядя друг на друга.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"Зимові вечори біля каміну", - прокомментировала романтичный снимок Осадчая.

Ее муж поделился похожим кадром, сделанным немного с другого ракурса.

"Біля гарного каміну-вечори завжди чудові! Особливо коли є про що поговорити!!" - отметил Горбунов.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Растроганные подписчики оставили звездной семье много теплых отзывов, называя их чудесной парой и интересуясь, уж не Ваня ли сделал эти очаровательные фото.

Чудесне місце вашого щасливого теплого дому

Таке затишне фото

Тепло даже от фото

Як романтично

Як це мило яскраво

Уютное фото

Так затишно

Всем бы такой любви)

Семейная идиллия!!! Завидую!

Кохайте і будьте коханими...

Уютненько!!!

Ви такі чудові) дуже позитивні)))

Как это прекрасно!

Чудова родина!!!А фотографує Ванюша?

Вы такие разные, но похожи друг на друга

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, недавно Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили день рождения сыночка - Ивану исполнилось три года.