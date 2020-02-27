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Сімейна ідилія: Осадча та Горбунов розчулили зимовою романтикою біля каміна

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.02.2020 - 09:56
Сімейна ідилія: Осадча та Горбунов розчулили зимовою романтикою біля каміна
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зіркова пара показала, як проводить вечори вдома

Катя Осадча та Юрій Горбунов - прекрасний приклад міцної і люблячої родини, яку шанувальники нерідко називають прикладом для наслідування. Вони встигають багато працювати, подорожувати і виховувати трирічного синочка Івана, не забуваючи також про відпочинок і розваги. Зіркове подружжя майже весь час проводять разом - часто навіть на роботі, наприклад, вони обидва є беззмінними телеведучими проекту Голос країни і регулярно балують фанів милими закулісними кадрами. Однак незважаючи на це, їм завжди цікаво один з одним і є про що поговорити.

Є в їх житті місце і романтиці - так, Катя і Юрій показали, як проводять останні зимові вечори у своєму затишному домі. Закохані в зручному домашньому одязі розмістилися біля запаленого каміна, тримаючи в руках келихи з вином і з ніжністю дивлячись один на одного.

Сімейна ідилія: Осадча та Горбунов розчулили зимовою романтикою біля каміна

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"Зимові вечори біля каміну", - прокоментувала романтичний знімок Осадча.

Її чоловік поділився схожим кадром, зробленим трохи з іншого ракурсу.

"Біля гарного каміну-вечори завжди чудові! Особливо коли є про що поговорити!!" - зазначив Горбунов.

Сімейна ідилія: Осадча та Горбунов розчулили зимовою романтикою біля каміна

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Розчулені підписники залишили зірковій родині багато теплих відгуків, називаючи їх чудовою парою та цікавлячись, чи не Ваня зробив ці чарівні фото.

  • Чудесне місце вашого щасливого теплого дому
  • Таке затишне фото
  • Тепло навіть від фото
  • Як романтично
  • Як це мило білі
  • Затишне фото
  • Так затишно
  • Всім би таку любов)
  • Сімейна ідилія!!! Заздрю!
  • Кохайте і будьте коханими...
  • Затишно!!!
  • Ви такі чудові) дуже позитивні)))
  • Як це чудово!
  • Чудова батьківщина!!!А фотографує Ванюша?
  • Ви такі різні, але схожі один на одного

Сімейна ідилія: Осадча та Горбунов розчулили зимовою романтикою біля каміна

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, нещодавно Катя Осадча та Юрій Горбунов відзначили день народження синочка - Івану виповнилося три роки.

"На вас треба рівнятися": Осадча та Горбунов підкорили романтикою на зйомках шоу Голос країни-10 Татова радість: Юрій Горбунов показав, як проводить вихідний з синочком
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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