Сімейна ідилія: Осадча та Горбунов розчулили зимовою романтикою біля каміна

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зіркова пара показала, як проводить вечори вдома

Катя Осадча та Юрій Горбунов - прекрасний приклад міцної і люблячої родини, яку шанувальники нерідко називають прикладом для наслідування. Вони встигають багато працювати, подорожувати і виховувати трирічного синочка Івана, не забуваючи також про відпочинок і розваги. Зіркове подружжя майже весь час проводять разом - часто навіть на роботі, наприклад, вони обидва є беззмінними телеведучими проекту Голос країни і регулярно балують фанів милими закулісними кадрами. Однак незважаючи на це, їм завжди цікаво один з одним і є про що поговорити.

Є в їх житті місце і романтиці - так, Катя і Юрій показали, як проводять останні зимові вечори у своєму затишному домі. Закохані в зручному домашньому одязі розмістилися біля запаленого каміна, тримаючи в руках келихи з вином і з ніжністю дивлячись один на одного.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"Зимові вечори біля каміну", - прокоментувала романтичний знімок Осадча.

Її чоловік поділився схожим кадром, зробленим трохи з іншого ракурсу.

"Біля гарного каміну-вечори завжди чудові! Особливо коли є про що поговорити!!" - зазначив Горбунов.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Розчулені підписники залишили зірковій родині багато теплих відгуків, називаючи їх чудовою парою та цікавлячись, чи не Ваня зробив ці чарівні фото.

Чудесне місце вашого щасливого теплого дому

Таке затишне фото

Тепло навіть від фото

Як романтично

Як це мило білі

Затишне фото

Так затишно

Всім би таку любов)

Сімейна ідилія!!! Заздрю!

Кохайте і будьте коханими...

Затишно!!!

Ви такі чудові) дуже позитивні)))

Як це чудово!

Чудова батьківщина!!!А фотографує Ванюша?

Ви такі різні, але схожі один на одного

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, нещодавно Катя Осадча та Юрій Горбунов відзначили день народження синочка - Івану виповнилося три роки.