Сексуальная гейша в латексе: MARUV взбудоражила сеть горячими кадрами

Певица поделилась пикантными фото из клипа Между нами
Эпатажная певица Анна Корсун, которая выступает под именем MARUV, после 5-го эфира покинула проект Танцы со звездами 2019, где в своем стиле продолжала поражать зрителей и судей провокационными образами и танцами. Однако артистка не расстроилась и призналась, что была даже рада такому исходу, ведь она очень устала от совмещения концертной деятельности с шоу. А сейчас она поделилась важным достижением - клип "Между нами" набрал 5 миллионов просмотров на Youtube за два месяца!
В честь этого MARUV на своей страничке в Instagram опубликовала подборку кадров из видеоролика - и стоит отметить, что они по-настоящему горячие. На фото артистка запечатлена в образе сексапильной гейши в пикантном латексном кимоно с высокими вырезами по бокам, максимально обнажившими бедра, стрипами-ботфортами на тонкой шпильке экстремальной высоты и с красным ирокезом на голове.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Анна позировала в комнате с японским интерьером с веерами в руках в очень откровенных позах. На некоторых снимках с ней также запечатлены ее танцовщицы.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Фолловеры поздравляют певицу и отмечают, что это вполне заслуженно.
Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)
Напомним, MARUV покорила атмосферными кадрами с прогулки по Вене с мужем.
Ранее MARUV поделилась эксклюзивными свадебными фото с мужем Александром Корсуном. Она призналась, что влюбилась в парня с первого взгляда.