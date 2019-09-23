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Я так устала: MARUV после вылета из Танцев со звездами записала обращение

STYLERПерсоны    23.09.2019 - 18:35
Я так устала: MARUV после вылета из Танцев со звездами записала обращение
MARUV обратилась к фанам после ухода из Танцев со звездами (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV отреагировала на результаты 5 выпуска Танцев со звездами

MARUV покинула проект Танцы со звездами 2019 после 5 эфира - актистка вместе с партнерем по танцполу JAY получила от зрителей самую маленькую поддержку, а от судей только 23 балла. Анна Корсун и Евгений Дмитриенко представили эротический танец Стрип, который Влад Яма, Франциско Гомес и Екатерина Кухар оценили неоднозначно.

Эпатажная певица после оглашения вердикта призналась, что даже благодарна за такой результат и прощается с шоу без сожалений, ведь очень устала от совмещения своей гастрольной деятельности и подготовки к новым эфирам танцевального конкурса - и чувствует себя как выжатый лимон.

MARUV 23 сентября записала в сети видеообращения по поводу своего вылета из Танцев и рассказала, что наконец у нее появилось больше времени, чтобы сконцентрироваться на творчестве и своих проектах.

Я так устала: MARUV после вылета из Танцев со звездами записала обращение

MARUV обратилась к фанам после ухода из Танцев со звездами (Фото: instagram.com/maruvofficial)

Артистка в Instagram-сторис душевно поблагодарила всех поклонников за поддержку на конкурсе и призвала фанов не расстраиваться, что ее "ушли".

"...потому что я очень рада, я так устала, этот месяц был очень тяжелым. У меня не было ни одного выходного, я почти не спала", - рассказала Корсун.

Я так устала: MARUV после вылета из Танцев со звездами записала обращение

MARUV после вылета из Танцев со звездами сконцентрируется на творчестве (Фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV подчеркнула, что уходит счастливой, и наконец займется делами с альбомом и сделает свою арт-выставку.

Я так устала: MARUV после вылета из Танцев со звездами записала обращение

MARUV и JAY покинули Танцы со звездами (Фото: instagram.com/maruvofficial)

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