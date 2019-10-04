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Сексуальна гейша в латексі: MARUV розбурхала мережу гарячими кадрами

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.10.2019 - 22:09
Сексуальна гейша в латексі: MARUV розбурхала мережу гарячими кадрами
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Співачка поділилася пікантними фото з кліпу Між нами

Епатажна співачка Анна Корсун, яка виступає під ім'ям MARUV, після 5-го ефіру покинула проект Танці з зірками 2019, де у своєму стилі продовжувала вражати глядачів і суддів провокаційними образами і танцями. Однак артистка не засмутилася і зізналася, що була навіть рада такому результату, адже вона дуже втомилася від суміщення концертної діяльності з шоу. А зараз вона поділилася важливим досягненням - кліп "Між нами" набрав 5 мільйонів переглядів на Youtube за два місяці!

В честь цього MARUV на своїй сторінці в Instagram опублікувала добірку кадрів з відео - і варто зазначити, що вони по-справжньому гарячі. На фото артистка зображена в образі сексапільної гейші в пікантному латексному кімоно з високими вирізами з боків, Які максимально оголили стегна, стрипами-ботфортами на тонкій шпильці екстремальної висоти і з червоним ірокезом на голові.

Сексуальна гейша в латексі: MARUV розбурхала мережу гарячими кадрами

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Анна позувала в кімнаті з японським інтер'єром з віялами в руках у дуже відвертих позах. На деяких знімках з нею також відображені її танцівниці.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Фолловери вітають співачку і відзначають, що це цілком заслужено.

  • Вітаю,ви найкращі!!!
  • кліп шикарний
  • Коли на екрані такі красуні,мільйонні перегляди гарантовані!!!!
  • Протизаконно мати такі ноги! Maruv красуня і дівчатка твої теж!!!
  • Дуже круто
  • вогник
  • Які ж ви класні, просто немає слів
  • Без Вас танці стали якимись .. очікуваними.Удачі вам .і спасибі
  • Ого клас, вітаю. кліп супер, фото чудові
  • Неймовірно крутий стиль, кліп і пісня!!!
  • А ти що хотіла ти ж бомба
  • Неймовірно крутий образ у кліпі

Сексуальна гейша в латексі: MARUV розбурхала мережу гарячими кадрами

Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, MARUV підкорила атмосферними кадрами з прогулянки по Відню з чоловіком.

Раніше MARUV поділилася ексклюзивними весільними фото з чоловіком Олександром Корсуном. Вона зізналася, що закохалася в хлопця з першого погляду.

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