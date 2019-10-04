Сексуальна гейша в латексі: MARUV розбурхала мережу гарячими кадрами

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Співачка поділилася пікантними фото з кліпу Між нами

Епатажна співачка Анна Корсун, яка виступає під ім'ям MARUV, після 5-го ефіру покинула проект Танці з зірками 2019, де у своєму стилі продовжувала вражати глядачів і суддів провокаційними образами і танцями. Однак артистка не засмутилася і зізналася, що була навіть рада такому результату, адже вона дуже втомилася від суміщення концертної діяльності з шоу. А зараз вона поділилася важливим досягненням - кліп "Між нами" набрав 5 мільйонів переглядів на Youtube за два місяці!

В честь цього MARUV на своїй сторінці в Instagram опублікувала добірку кадрів з відео - і варто зазначити, що вони по-справжньому гарячі. На фото артистка зображена в образі сексапільної гейші в пікантному латексному кімоно з високими вирізами з боків, Які максимально оголили стегна, стрипами-ботфортами на тонкій шпильці екстремальної висоти і з червоним ірокезом на голові.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Анна позувала в кімнаті з японським інтер'єром з віялами в руках у дуже відвертих позах. На деяких знімках з нею також відображені її танцівниці.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Фолловери вітають співачку і відзначають, що це цілком заслужено.

Вітаю,ви найкращі!!!

кліп шикарний

Коли на екрані такі красуні,мільйонні перегляди гарантовані!!!!

Протизаконно мати такі ноги! Maruv красуня і дівчатка твої теж!!!

Дуже круто

вогник

Які ж ви класні, просто немає слів

Без Вас танці стали якимись .. очікуваними.Удачі вам .і спасибі

Ого клас, вітаю. кліп супер, фото чудові

Неймовірно крутий стиль, кліп і пісня!!!

А ти що хотіла ти ж бомба

Неймовірно крутий образ у кліпі

Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, MARUV підкорила атмосферними кадрами з прогулянки по Відню з чоловіком.

Раніше MARUV поділилася ексклюзивними весільними фото з чоловіком Олександром Корсуном. Вона зізналася, що закохалася в хлопця з першого погляду.