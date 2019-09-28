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"Прекрасная пара": MARUV покорила атмосферными кадрами с прогулки по Вене с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.09.2019 - 18:29
"Прекрасная пара": MARUV покорила атмосферными кадрами с прогулки по Вене с мужем
MARUV со своим мужем (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Артистка похвасталась стройными ногами в эффеткном наряде

Эпатажная украинская певица MARUV, которая покинула проект Танцы со звездами 2019 после 5 эфира, тут же воспользовалась вновь появившимся свободным временем и отправилась в поездку. Вместе с любимым мужем и по совместительству концертным директором Александром она посетила Вену и поделилась в Instagram атмосферными кадрами с прогулки по городу.

Для знакомства с Веной Анна Корсун (настоящее имя артистки) выбрала эффектный наряд в своем стиле - кожаные шорты-велосипедки, объемную джинсовую куртку, черные колготки и высокие сапоги. Завершают образ черная шляпка, солнцезащитные очки и сумка-бананка.

Отметим, что подобный наряд выгодно подчеркнул длинные стройные ноги певицы.

&quot;Прекрасная пара&quot;: MARUV покорила атмосферными кадрами с прогулки по Вене с мужем

MARUV в Вене (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

На одном из фото исполнительница запечатлена вместе с супругом.

&quot;Прекрасная пара&quot;: MARUV покорила атмосферными кадрами с прогулки по Вене с мужем

MARUV в Вене (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

"Воспоминания из Вены", - прокомментировала публикацию артистка.

MARUV в Вене (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Фолловеры восхищаются красотой и фигурой певицы и умиляются их с мужем паре.

  • Такая худенькая красивая
  • Самая самая
  • Где люди? Там толпы обычно!
  • Ты бесконечно прекрасна
  • Крутая
  • Я там две недели назад гулял
  • Обожаю Вену! Ты красотка
  • Шик
  • Очень красиво там. И вы прекрасная пара, молодцы! Pussy Queen & Pussy King. The best
  • Так похоже на Милан)))
  • Шикарного настроения
  • Красавица.и муж красавчик.
  • Такая счастливая)

&quot;Прекрасная пара&quot;: MARUV покорила атмосферными кадрами с прогулки по Вене с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com/alexanderkorsun)

Напомним, MARUV растрогала фото с заботливым мужем. Певица опубликовала трогательный кадр, на котором спит на руках у мужа.

Ранее MARUV поделилась эксклюзивными свадебными фото с мужем Александром Корсуном. Она призналась, что влюбилась в парня с первого взгляда.

Я так устала: MARUV после вылета из Танцев со звездами записала обращение "Когда я сплю": MARUV растрогала фото с заботливым мужем
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