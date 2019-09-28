"Прекрасная пара": MARUV покорила атмосферными кадрами с прогулки по Вене с мужем

Артистка похвасталась стройными ногами в эффеткном наряде
Эпатажная украинская певица MARUV, которая покинула проект Танцы со звездами 2019 после 5 эфира, тут же воспользовалась вновь появившимся свободным временем и отправилась в поездку. Вместе с любимым мужем и по совместительству концертным директором Александром она посетила Вену и поделилась в Instagram атмосферными кадрами с прогулки по городу.
Для знакомства с Веной Анна Корсун (настоящее имя артистки) выбрала эффектный наряд в своем стиле - кожаные шорты-велосипедки, объемную джинсовую куртку, черные колготки и высокие сапоги. Завершают образ черная шляпка, солнцезащитные очки и сумка-бананка.
Отметим, что подобный наряд выгодно подчеркнул длинные стройные ноги певицы.
MARUV в Вене (фото: instagram.com/alexanderkorsun)
На одном из фото исполнительница запечатлена вместе с супругом.
MARUV в Вене (фото: instagram.com/alexanderkorsun)
"Воспоминания из Вены", - прокомментировала публикацию артистка.
MARUV в Вене (фото: instagram.com/alexanderkorsun)
Фолловеры восхищаются красотой и фигурой певицы и умиляются их с мужем паре.
Скриншот комментариев (instagram.com/alexanderkorsun)
Напомним, MARUV растрогала фото с заботливым мужем. Певица опубликовала трогательный кадр, на котором спит на руках у мужа.
Ранее MARUV поделилась эксклюзивными свадебными фото с мужем Александром Корсуном. Она призналась, что влюбилась в парня с первого взгляда.