"Прекрасная пара": MARUV покорила атмосферными кадрами с прогулки по Вене с мужем

MARUV со своим мужем (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Артистка похвасталась стройными ногами в эффеткном наряде

Эпатажная украинская певица MARUV, которая покинула проект Танцы со звездами 2019 после 5 эфира, тут же воспользовалась вновь появившимся свободным временем и отправилась в поездку. Вместе с любимым мужем и по совместительству концертным директором Александром она посетила Вену и поделилась в Instagram атмосферными кадрами с прогулки по городу.

Для знакомства с Веной Анна Корсун (настоящее имя артистки) выбрала эффектный наряд в своем стиле - кожаные шорты-велосипедки, объемную джинсовую куртку, черные колготки и высокие сапоги. Завершают образ черная шляпка, солнцезащитные очки и сумка-бананка.

Отметим, что подобный наряд выгодно подчеркнул длинные стройные ноги певицы.

MARUV в Вене (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

На одном из фото исполнительница запечатлена вместе с супругом.

MARUV в Вене (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

"Воспоминания из Вены", - прокомментировала публикацию артистка.

MARUV в Вене (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Фолловеры восхищаются красотой и фигурой певицы и умиляются их с мужем паре.

Такая худенькая красивая

Самая самая

Где люди? Там толпы обычно!

Ты бесконечно прекрасна

Крутая

Я там две недели назад гулял

Обожаю Вену! Ты красотка

Шик

Очень красиво там. И вы прекрасная пара, молодцы! Pussy Queen & Pussy King. The best

Так похоже на Милан)))

Шикарного настроения

Красавица.и муж красавчик.

Такая счастливая)

Скриншот комментариев (instagram.com/alexanderkorsun)

Напомним, MARUV растрогала фото с заботливым мужем. Певица опубликовала трогательный кадр, на котором спит на руках у мужа.

Ранее MARUV поделилась эксклюзивными свадебными фото с мужем Александром Корсуном. Она призналась, что влюбилась в парня с первого взгляда.