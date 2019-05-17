"Сексуальная библиотекарша": Вера Брежнева поразила необычным образом

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица предложила поклонникам угадать, куда она ходила в таком виде

Поклонники привыкли видеть Веру Брежневу в эффектных и соблазнительных образах и стильных нарядах, однако новое фото артистки несколько их удивило. На своей странице в Instagram певица опубликовала свежий снимок в непривычном для себя виде.

37-летняя Вера запечатлена на фоне лестницы с ковром, при этом знаменитость одета в простую кофточку болотно-зеленого цвета. Кроме того, на ее лице почти нет макияжа, зато неожиданно присутствуют очки.

"Вчера была в одном интересном месте )) где и почему так выглядела? Ваши варианты", - предложила фолловерам отгадать загадку артистка.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Пользователи сети тут же принялись строить свои предположения. Большинство считает, что Брежнева была в каком-то официальном заведении, либо же библиотеке или консерватории. Фаны также отметили, что певица выглядит просто очаровательно.

"По ходу ты была в библитотеке"

"Не знаю где была, но как обычно очаровательна"

"В интересном месте! Там все так выглядят!!!"

"Выглядела отлично!!!"

"Госдума)))"

"Когда сказали прийти на родительское поскромнее"

"Сексуальная библиотекарша"

"Крутой образ, на училку смахивает)))"

"На съемочной площадке фильма о советских временах?"

"В библиотеке! Читали умные книги"

"Вера, вы когда нибудь постареете?))"

"Какой-то деловой образ. Думаю связано что-то с политикой"

Напомним, Вера Брежнева умилила редким фото с мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе.

Ранее Вера Брежнева прилетела в Киев, где успела встретиться со своими звездными друзьями в одном из заведений столицы.

Кстати, Вера Брежнева показала зажигательные танцы на столе во время вечеринке по случаю дня рождения подруги.