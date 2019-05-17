"Сексуальная библиотекарша": Вера Брежнева поразила необычным образом

Певица предложила поклонникам угадать, куда она ходила в таком виде
Поклонники привыкли видеть Веру Брежневу в эффектных и соблазнительных образах и стильных нарядах, однако новое фото артистки несколько их удивило. На своей странице в Instagram певица опубликовала свежий снимок в непривычном для себя виде.
37-летняя Вера запечатлена на фоне лестницы с ковром, при этом знаменитость одета в простую кофточку болотно-зеленого цвета. Кроме того, на ее лице почти нет макияжа, зато неожиданно присутствуют очки.
"Вчера была в одном интересном месте )) где и почему так выглядела? Ваши варианты", - предложила фолловерам отгадать загадку артистка.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Пользователи сети тут же принялись строить свои предположения. Большинство считает, что Брежнева была в каком-то официальном заведении, либо же библиотеке или консерватории. Фаны также отметили, что певица выглядит просто очаровательно.
Напомним, Вера Брежнева умилила редким фото с мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе.
Ранее Вера Брежнева прилетела в Киев, где успела встретиться со своими звездными друзьями в одном из заведений столицы.
Кстати, Вера Брежнева показала зажигательные танцы на столе во время вечеринке по случаю дня рождения подруги.