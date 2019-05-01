Вера Брежнева устроила горячие танцы на столе на закрытой вечеринке

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Брежнева пустилась в пляс на дне рождения владелицы салона красоты

Вера Брежнева устроила зажигательные танцы вместе с именинницей на закрытой вечеринке. Тем не менее, необычный видеоролик с артисткой смог попасть в сеть и вызвал бурные обсуждения.

Певицу Веру Брежневу часто приглашают выступать на различные мероприятия и, порой, она появляется на них в качестве гостьи. Так, на днях артистка отдыхала на дне рождения киевской владелицы салона красоты Сабины Мусиной. На торжество звезда прилетела без супруга.

К слову, вечеринка именинницы требовала дресс-кода, потому звезда облачилась в наряд белоснежного цвета. Оказавшись без контроля мужа, певица позволила себе расслабиться и устроила танцы на столе.

В подписи к провокационному видео хозяйка вечера в шутку написала: "Верунь, я отправлю в личку это видео Константину Меладзе, потому что это мой последний шанс прыгнуть в вагончик".

Вера Брежнева шокировала танцами на столе: (YouTube/starhitvideo)

Отметим, что это сейчас Брежнева считается одной из самых привлекательных исполнительниц, однако во время учебы в школе многие травили будущую звезду за ее нелепый внешний вид и дешевые вещи.

В одном из интервью одноклассник звезды рассказал: "К нам в школу Вера пришла в сложившийся коллектив. Это был класс пятый-шестой. Несуразный гадкий утенок. Девочки ее обзывали очкариком, лягухой. Иногда даже драки были во дворе. С ней поступали жестоко".

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