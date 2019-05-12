"Провела счастливый день": Вера Брежнева умилила редким фото с мужем

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица первая поздравила любимого мужчину с днем рождения

Популярная певица Вера Брежнева с удовольствием общается с поклонниками через соцсети, правда, фото с мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе она практически не делится, предпочитая оставлять личную жизнь в тени. Так, 11 мая он праздновал день рождения, а артистка хранила молчание, что вызвало беспокойство у ее фанов. Она поспешила заверить подписчиков – их пара решила на день забыть о соцсетях и насладится обществом друг друга. В Instagram звезда опубликовала редкое фото с любимым мужчиной.

На черно-белом снимке Вера и Константин выглядят счастливыми и умиротворенными. Певица сообщила, что провела невероятно радостный день рядом с мужем и поздравила его первой.

"Сегодня друзья прислали пару статей на тему, что я не поздравила мужа с Днем Рождения в Инстаграм.... И хочется спросить, люди, вы реально думаете, что я должна мужчину, с которым живу поздравить здесь? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья это фото в соцсетях ? Или думаете все, что вы видите в Инстаграм - это правда? Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично", - написала она.

Фото: Вера Брежнева с мужем Константином Меладзе (instagram.com/ververa)

Поклонники поддержали позицию артистки и оставили для нее и мужа теплые слова и пожелания. Они восхитились парой певицы и комппозитора.

"Любви и счастья Вам!", "Обожаю Вас! Желаю счастья, здоровья", "Правильно, любовь должна оставаться внутри семьи, а не на всеобщее обозрение", "Какая прекрасная фотография! С Днем Рождения, Константин, берегите себя", "Какие же красивые! С именинником!", "Красивая пара!", "Прекрасные", "Вот это и есть настоящее семейное счастье. Живите реально. А то многих просто поработили соцсети", - отмечали комментаторы.

Напомним, что ранее Вера Брежнева прилетела в Киев, где успела встретиться со своими звездными друзьями в одном из заведений столицы.

Кстати, Вера Брежнева показала зажигательные танцы на столе во время вечеринке по случаю дня рождения подруги.