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Вера Брежнева без косметики повеселилась с друзьями в Киеве

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.05.2019 - 19:37
Вера Брежнева без косметики повеселилась с друзьями в Киеве
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица прилетела в столицу Украины

Популярная певица Вера Брежнева признается, что живет на четыре страны – Италия, Россию, Украина и США, где учиться ее старшая дочь Соня Киперман. Правда, в Киеве артистку можно застать не часто, но, все же, она приезжает в столицу к мужу, который много времени проводит на киевской студии. Так, Вера нагрянула с тайным визитом в Киев и встретилась с друзьями в одном из заведений. Душевным фото в компании она поделилась в сториз Instagram.

Так, певица провела время с украинским дизайнером и основательницей бренда the Coat Екатериной Сильченко, а также известным модельером Бичолой Тетрадзе и издателем, ведущей и журналисткой Полиной Неней, которая также размсетила снимок на страничке в фотоблоге.

Вера пришла в одно из киевских заведений в повседневном образе – белый объемный свитер, светлые джинсы прямого кроя и кроссовки. Также певица появились на людях без косметики, зато с фирменной обезоруживающей улыбкой.

Вера Брежнева без косметики повеселилась с друзьями в Киеве

Фото: Вера Брежнева с друзьями-знаменитостями (instagram.com/polinanenia)

В резделе сториз артистка заключила снимок в рамку в виде сердца и оставила красноречивую подпись-стик на английском языке: "Люблю это".

Вера Брежнева без косметики повеселилась с друзьями в Киеве

Фото: Вера Брежнева c друзьями (instagram.com/ververa)

Кстати,  Вера Брежнева устроила жаркие танцы прямо на столе во время закрытой вечеринке в Киеве по случаю дня рождения ее подруги.

Напомним, что вера Брежнева показала фото и видео в необычном образе – певицу в буквальном смысле слова разукрасили яркими красками. В таком виде она появиться в своем новом клипе на песню "Ты мой человек".

Ранее Вера Брежнева раззадорила сеть, опубликовав фото в  дерзком образе. Она появилась перед поклонниками в латексном мини, повторяющем изгибы ее стройной фигуры.

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Новости Украины Вера Брежнева
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