"Сексуальна бібліотекарка": Віра Брежнєва вразила незвичайним образом

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка запропонувала шанувальникам вгадати, куди вона ходила в такому вигляді

Шанувальники звикли бачити Віру Брежнєву в ефектних і спокусливих образах і стильних вбраннях, однак нове фото артистки дещо їх здивувало. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала свіжий знімок у незвичному для себе вигляді.

37-річна Віра зображена на тлі сходів з килимом, при цьому знаменитість вдягнена в просту кофточку болотно-зеленого кольору. Крім того, на її обличчі майже немає макіяжу, зате несподівано присутні окуляри.

"Вчора була в одному цікавому місці )) де і чому так виглядала? Ваші варіанти", - запропонувала фоловерам відгадати загадку артистка.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Користувачі мережі відразу ж почали будувати свої припущення. Більшість вважає, що Брежнєва була в якомусь офіційному закладі, або ж бібліотеці чи консерваторії. Фани також зазначили, що співачка виглядає просто чарівно.

"По ходу ти була в біблітотеці"

"Не знаю де була, але як завжди чарівна"

"В цікавому місці! Там все так виглядають!!!"

"Виглядала відмінно!!!"

"Держдума)))"

"Коли сказали прийти на батьківські скромніше"

"Сексуальна бібліотекарка"

"Крутий образ, на училку змахує)))"

"На знімальному майданчику фільму про радянські часи?"

"В бібліотеці! Читали розумні книжки"

"Віра, ви коли небудь постарієте?))"

"Якийсь образ ділової Думаю що пов'язано з політикою"

Нагадаємо, Віра Брежнєва умилила рідкісним фото з чоловіком, продюсером і композитором Костянтином Меладзе.

Раніше Віра Брежнєва прилетіла в Київ, де встигла зустрітися зі своїми зірковими друзями в одному із закладів столиці.

До речі, Віра Брежнєва показала запальні танці на столі під час вечірці з нагоди дня народження подруги.