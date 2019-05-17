ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Сексуальна бібліотекарка": Віра Брежнєва вразила незвичайним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.05.2019 - 18:32
"Сексуальна бібліотекарка": Віра Брежнєва вразила незвичайним образом
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка запропонувала шанувальникам вгадати, куди вона ходила в такому вигляді

Шанувальники звикли бачити Віру Брежнєву в ефектних і спокусливих образах і стильних вбраннях, однак нове фото артистки дещо їх здивувало. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала свіжий знімок у незвичному для себе вигляді.

37-річна Віра зображена на тлі сходів з килимом, при цьому знаменитість вдягнена в просту кофточку болотно-зеленого кольору. Крім того, на її обличчі майже немає макіяжу, зате несподівано присутні окуляри.

"Вчора була в одному цікавому місці )) де і чому так виглядала? Ваші варіанти", - запропонувала фоловерам відгадати загадку артистка.

&quot;Сексуальна бібліотекарка&quot;: Віра Брежнєва вразила незвичайним образом

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Користувачі мережі відразу ж почали будувати свої припущення. Більшість вважає, що Брежнєва була в якомусь офіційному закладі, або ж бібліотеці чи консерваторії. Фани також зазначили, що співачка виглядає просто чарівно.

  • "По ходу ти була в біблітотеці"
  • "Не знаю де була, але як завжди чарівна"
  • "В цікавому місці! Там все так виглядають!!!"
  • "Виглядала відмінно!!!"
  • "Держдума)))"
  • "Коли сказали прийти на батьківські скромніше"
  • "Сексуальна бібліотекарка"
  • "Крутий образ, на училку змахує)))"
  • "На знімальному майданчику фільму про радянські часи?"
  • "В бібліотеці! Читали розумні книжки"
  • "Віра, ви коли небудь постарієте?))"
  • "Якийсь образ ділової Думаю що пов'язано з політикою"

Нагадаємо, Віра Брежнєва умилила рідкісним фото з чоловіком, продюсером і композитором Костянтином Меладзе.

Раніше Віра Брежнєва прилетіла в Київ, де встигла зустрітися зі своїми зірковими друзями в одному із закладів столиці.

До речі, Віра Брежнєва показала запальні танці на столі під час вечірці з нагоди дня народження подруги.

Жінка-вамп: розкішна Тіна Кароль приголомшила чуттєвим фото "Сама не люблю оголення": Наталія Могилевська виправдалася за відверті фото
Новини України Віра Брежнєвапевецобраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся