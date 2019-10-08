"Секси-фламинго": Вика из НеАнгелов "засветила" аппетитные формы на летнем фото

Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Вика призналась, что фото старое, но актуальности не теряет

Вика Смеюха с наступлением холодов решила немного “подогреть атмосферу” и поделиться теплом со своими поклонниками. Солистка группы НеАнгелы показала, как всегда, без преувеличения свои роскошные формы. При этом украинская певицы отметила, что фото старое, но почему бы не показать его сейчас, раз уж “нашла в телефоне”. Тем более, что пока что солистки коллектива заняты подготовкой новых клипов. Напомним, что в начале октября НеАнгелы представили долгожданный “мистический” альбом - “13”. В новом альбоме Вика и Слава доказывают, что число 13 для них - счастливое.

На опубликованном “новом-старом” фото Вика позирует в закрытом купальнике сочного оранжевого оттенка. На фоне - шикарный пляж, голубая вода и синее небо. Сложно не отметить, что Смеюха выглядит потрясающе.

“Фоточка старая, но не пропадать же ей в недрах моего телефона. Тем более, с наступлением холодов жизнь утрачивает свои яркие краски - как дома, так и на работе. Любимые, а часто ли вы просыпаетесь в хорошем настроении? Считаете ли вы, что живете в гармонии с собой и окружающим миром? И, конечно же, увидимся на концертах!” - подписала яркое фото Смеюха.

Вика Смеюха в купальнике (фото: instagram.com/vikanablack)

К слову, снимок был сделан во время отдыха Смеюхи на Мальдивах в начале сентября. Тогда певица просто-таки засыпала поклонников десятками фото со сказочного отдыха. При этом едва ли не на каждом снимке Вика позировала в разных купальниках. Поклонники даже в шутку задавали вопрос, сколько же купальников взяла с собой на отдых солистка НеАнгелов.

Вика Смеюха на Мальдивах (фото: instagram.com/vikanablack)

Ну а поклонники поспешили прокомментировать ее первое фото:

“Сочетание цветов - огонь”

“Наша Красотка!”

“Конфетка”

“Эта фоточка актуальная, солнечная, яркая, как сегодня у нас в Харькове! Настроение чудесное, в предвкушении концерта!”

“Фламинго”

“Ух яркая какая, класс”

“У вас фоточек старых не бывает, они все как-будто сделаны сегодня! Хорошего дня!”

“Красивая девушка вы!!!! Супер фотка”

Скриншот комментариев: instagram.com/vikanablack

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов похвасталась роскошным телом в жаркой фотосессии на качелях.