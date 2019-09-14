Вика из НеАнгелов похвасталась роскошным телом в жаркой фотосессии на качелях

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица продолжает баловать фанатов горячими кадрами с Мальдив

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы устроила себе по-настоящему райский отдых на экзотических Мальдивских островах. Загорелая красотка делает много ярких снимков, которые с удовольствием демонстрирует в сети, восхищая роскошной фигурой в бикини. К слову, купальников она захватила туда целую коллекцию и каждый день показывает новый жаркий образ. На этот раз артистка устроила провокационную фотосессию на качелях.

Вика позировала в синем бикини и солнцезащитных очках, принимая соблазнительные позы на качелях, расположенных прямо в океане над водой. Сексапильная красотка показала свое роскошное тело со всех ракурсов, восхищая длинными ногами и точеной талией.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Крайний кадр она сделала уже на берегу на фоне тех самых качелей.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Кроме жарких снимков, певица также делится интересными фактами о Мальдивах.

"Продолжим экскурс по странностям мальдивцев. На Мальдивах не принято отмечать день рождения. По сложившейся традиции, в этот день местные жители стараются как можно больше работать. Когда я узнала этот факт, поняла что я почти мальдивец, ибо очень часто провожу на сцене или на съёмках 13 декабря. Любите отмечать свой день рождения? Или вы в душе "житель Мальдив"?" - рассказала Смеюха.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловеры исполнительницы без устали восторгаются ее потрясающей фигурой, а также невероятно живописными видами, на фоне которых она снимается.

Это просто нереально красивое место!!! Очень надеюсь, что и сама когда-нибудь смогу своими глазами такое увидеть!

Крутяковые качельки...Как всегда идеально прекрасна. День рождения в начале лета обязательный поход на природу...

Шикарно!!

Классно когда на животе ни грамма жира

Безумно красивая

Красотка наша!!!!

красотища то какая! Викуля, Вы просто Богиня красоты

Вау!

Круті фотки! І ви Бомбезна!

Кайф какая же вы прекрасная))))

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, что Виктория из НеАнгелов повеселила сеть эффектной фотосессией с забавным надувным единорогом.

Также Вика из НеАнгелов в бикини удивила признанием и рассказала о дне, который она запомнит на всю жизнь. Ну и новый купальник заодно показала!