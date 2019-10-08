"Сексі-фламінго": Віка з НеАнгелів "засвітила" апетитні форми на літньому фото

Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Віка зізналася, що фото старе, але актуальності не втрачає

Віка Смеюха з настанням холодів вирішила трохи "підігріти атмосферу" і поділитися теплом зі своїми шанувальниками. Солістка групи НеАнгели показала, як завжди, без перебільшення свої розкішні форми. При цьому українська співачка зазначила, що фото старе, але чому б не показати його зараз, раз вже "знайшла в телефоні". Тим більше, що поки що солістки колективу зайняті підготовкою нових кліпів. Нагадаємо, що на початку жовтня НеАнгели представили довгоочікуваний "містичний" альбом - "13". У новому альбомі Віка і Слава доводять, що число 13 для них - щасливе.

На опублікованому "новому-старому" фото Віка позує в закритому купальнику соковитого оранжевого відтінку. На тлі - шикарний пляж, блакитна вода і синє небо. Складно не відзначити, що Смеюха виглядає приголомшливо.

“Фоточка стара, але не пропадати ж їй в надрах мого телефону. Тим більше, з настанням холодів життя втрачає свої яскраві фарби - як вдома, так і на роботі. Коханы, а чи часто ви прокидаєтеся в гарному настрої? Чи вважаєте ви, що живете в гармонії з собою і навколишнім світом? І, звичайно ж, зустрінемося на концертах!" - підписала яскраве фото Смеюха.

Віка Смеюха в купальнику (фото: instagram.com/vikanablack)

До речі, знімок був зроблений під час відпочинку Смеюхи на Мальдівах на початку вересня. Тоді співачка просто-таки засипала шанувальників десятками фото з казкового відпочинку. При цьому леь не на кожному знімку співачка позувала у різних купальниках. Шанувальники навіть жартома задавали питання, скільки ж купальників взяла з собою на відпочинок солістка НеАнгелів.

Віка Смеюха на Мальдівах (фото: instagram.com/vikanablack)

Ну а прихильники поспішили прокоментувати її перше фото:

"Поєднання кольорів - вогонь"

"Наша Красуня!"

"Цукерочка"

“Ця фоточка актуальна, сонячна, яскрава, як сьогодні у нас в Харкові! Настрій чудовий, в передчутті концерту!"

"Фламінго"

"Ух яскрава яка, клас"

“У вас фоточек старих не буває, вони всі ніби зроблені сьогодні! Гарного дня!"

“Гарна дівчина ви!!!! Супер фотка"

Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів похвалилася розкішним тілом в гарячій фотосесії на гойдалках.