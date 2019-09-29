Эффектная Вика из НеАнгелов в сетчатом топе засветила грудь

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица показала стальной пресс

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы недавно вернулась после отдыха на экзотических Мальдивах. Певица без устали радовала поклонников красочными фото в бикини на фоне потрясающих местных пейзажей. Но, вернувшись в Киев, она сразу же окунулась в холодную осень и приступила к любимой работе. Так, на страничке в Instagram артистка опубликовала видео, на котором демонстрирует не только яркий макияж, но и пикантный наряд.

Вика предстала перед поклонниками в светлом пиджаке, под котрым виднелся стилный сетчатый топ, щедро украшенный камнями, под ним без труда можно было рассмотреть белье певицы. Она также засветила на камеру идеально плоский животик.

Макияж исполнительницы был броским и эффектным с акцентом на глаза. На видео стилист поправлял высокую прическу звезды и фиксировал ее лаком.

"Добрый день, мои мотивирующие неангелочки ! Дело в том, что наш мозг за время отпуска снижает скорость своей работы почти на 25%! Знаю, что вы меня можете хорошенько настроить в начале рабочего дня! Дайте мне старт! Люблю Вас!" - поделилась Вика интересным фактом.

"Я еще тот кадр!" - с юмором прокомментировала свой лук певица.

Подписчики артистки пришли в восторг от ее яркого образа и жизнерадостности в кадре.

Звезда

Красотка, ты супер!

Красивый и стильный лук

Помню далекие мои 2000, вы приезжали в Одессу и были такой же заводной и позитивной девушкой. Ничего не изменилось, успехов вам

Богиня

Наш любимый кадр. Красоточка, умничка, обожаю

Викулька, ты у нас невероятно талантливая и красивая

Я вспоминаю свой любимый клип Твоя.... Ты там такая шикарная... Не изменилась, стала шикарней

Скриншот комментариев

Напомним, что Вика Смеюха из НеАнгелов показала аппетитные ягодицы на горячем пляжном снимке.