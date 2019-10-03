Вика и Слава из НеАнгелов заглянули в будущее в "мистическом" альбоме "13"

НЕАНГЕЛЫ и новый альбом "13"

Новый альбом НЕАНГЕЛЫ - это истории о любви и разочаровании

Группа НЕАНГЕЛЫ наконец порадовала армию поклонников долгожданным запуском нового "мистического" альбома под названием "13". Как отмечает пресс-служба артисток, в новом альбоме Вика и Слава переосмысливают прошлое и заглядывают в будущее. Они рассказывают 13 историй о любви и разочаровании, страсти и безразличии, нежности и грубости. Они касаются тем сиюминутных и вечных. Пока судьба слепо тасует колоду карт их жизней, каждая из девушек делится светом и тьмой своих переживаний.

НЕАНГЕЛЫ - альбом 13

В новом альбоме, спустя 13 лет после появления группы, мы слышим именно тех НЕАНГЕЛОВ, которые пленили поклонников своими главными хитами. Ритм, слова, эстетика и эмоция главного женского поп-дуэта страны звучит вновь актуально и свежо. В новом альбоме НЕАНГЕЛЫ доказывают, что число 13 для них — счастливое.

Напомним, ранее НЕАНГЕЛЫ анонсировали всеукраинский тур в поддержку нового альбома "13", который стартует уже 14 октября. Финальной точкой тура станет большой концерт в киевском Дворце Украина 11 декабря.

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов позабавила веселым фото. При этом певица похвасталась значимым результатом - Слава смогла надеть джинсы на размер меньше!