Сексапильная Тина Кароль в пикантном купальнике окунулась в бассейн

Тина Кароль – одна из самых сексуальных женщин украинского шоу-бизнеса. Умопомрачительные наряды и новые откровенные фотосессии никого не оставляют равнодушным – многотысячная армия поклонников поп-дивы постоянно обсуждают ее выходы в свет и свежие со своей любимицей. Так, недавно она очаровала кадрами в нежном платье бельевого стиля, украшенного кружевом. А на новом фото Тина позирует в бассейне в серебристом оригинальном купальнике.

Купальник звезды щедро декорирован блестками. Его эффектным акцентом являются необычные трусики-платок. На снимке Кароль нежится в бассейне, на заднем фоне виднеются полосатые шезлонги. Певица опустила ноги в воду и сидит на специальном бортике-подставке посреди водоема. Фаны в деталях смогли рассмотреть аппетитные формы звезды.

Стоит отметить, что в этом образе певица предстала в клипе на новую песню "Вабити", сменив сразу несколько эффектных луков.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонникам певицы по достоинству оценили ее соблазнительный внешний вид.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Обалденная, потрясающе красивая и очаровательная

Невыносимо красивая

Тиночка, вау красотка

Прекрасна

Шикарно,Tina!

Зваблива Тина

Сегодня ты русалка, ты создаешь вольны

Куколка

Что за секс-символ Украины!

Скриншот комментариев

Ранее Тина уже публиковала фотоколлаж в аналогичном купальнике, чем буквально свела с ума сеть.

Также Тина Кароль ошеломила появлением в роскошном платье с экстремальным декольте в третьем эфире шоу "Танцы со звездами 2019".