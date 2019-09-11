Сексапильная Тина Кароль в пикантном купальнике окунулась в бассейн

Певица красовалась в серебристом купальном наряде
Тина Кароль – одна из самых сексуальных женщин украинского шоу-бизнеса. Умопомрачительные наряды и новые откровенные фотосессии никого не оставляют равнодушным – многотысячная армия поклонников поп-дивы постоянно обсуждают ее выходы в свет и свежие со своей любимицей. Так, недавно она очаровала кадрами в нежном платье бельевого стиля, украшенного кружевом. А на новом фото Тина позирует в бассейне в серебристом оригинальном купальнике.
Купальник звезды щедро декорирован блестками. Его эффектным акцентом являются необычные трусики-платок. На снимке Кароль нежится в бассейне, на заднем фоне виднеются полосатые шезлонги. Певица опустила ноги в воду и сидит на специальном бортике-подставке посреди водоема. Фаны в деталях смогли рассмотреть аппетитные формы звезды.
Стоит отметить, что в этом образе певица предстала в клипе на новую песню "Вабити", сменив сразу несколько эффектных луков.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонникам певицы по достоинству оценили ее соблазнительный внешний вид.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Скриншот комментариев
Ранее Тина уже публиковала фотоколлаж в аналогичном купальнике, чем буквально свела с ума сеть.
Также Тина Кароль ошеломила появлением в роскошном платье с экстремальным декольте в третьем эфире шоу "Танцы со звездами 2019".