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Сама нежность: Тина Кароль очаровала образом в кружевном платье бельевого стиля

Lite » Мода 07.09.2019 - 10:57
Сама нежность: Тина Кароль очаровала образом в кружевном платье бельевого стиля
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица вернулась к любимым нарядам

Тина Кароль в последнее время соблазняла поклонников откровенными фотосессиями в пикантных нарядах, демонстрируя с различных ракурсов свои волнующие изгибы. Например, недавно она опубликовала фото в пикантном серебристом купальнике, который лишь подчеркнул ее аппетитные формы. Но и некогда любимый бельевой стиль певицы не остался в прошлом – подтверждением тому стал новый снимок в Instagram, на котором она позирует в нежно-розовом наряде на фоне океанских просторов.

Певица оперлась о белоснежные деревянные перила пирса у самой кромки воды – отличный фон для эффектного нежного снимка. На поп-диве – нежно-розовое платье-миди в бельевом стиле с разрезами по бокам. Лиф наряда состоит из кружева, подчеркнувшего грудь и линию декольте. Струящаяся ткань ниспадает вдоль плавных изгибов певицы, деликатно подчеркивая ее формы.

Артистка позирует босиком, а ее легкий естественный макияж создает эффект отсутствия косметики на лице. Свободно спадающие густые волосы, кажется, также не тронуты укладкой.

Сама нежность: Тина Кароль очаровала образом в кружевном платье бельевого стиля

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Эффектный кадр пришелся по душе поклонникам певицы. Они отметили, что новый образ звезды выглядит одновременно сексуально и нежно.

  • Так ніжно
  • Очень шикарно... Сексапильная
  • Шикарно
  • Ослепительно нежная
  • Супер
  • Надзвичайно ніжний образ
  • Красуня
  • Обалдеть, какая же женственная и красивая Тина
  • Нежная Принцесса наша

Скриншот комментариев

Кстати, Тина Кароль поделилась в недавнем интервью своими планами на будущее, а также порассуждала от счастье и популярности.

Также Тина Кароль честно рассказала, что помогло ей пережить утрату любимого мужа. Именно утренняя молитва дает возможность справиться с щемящей болью.

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