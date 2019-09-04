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Бриллиант: Тина Кароль в откровенном купальнике понежилась в бассейне

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.09.2019 - 15:56
Бриллиант: Тина Кароль в откровенном купальнике понежилась в бассейне
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль показывает новые кадры с клипа "Вабити"

Тина Кароль продолжает покорять многотысячную армию поклонников новыми пикантными кадрами со своего недавнего клипа на песню “Вабити”. Отметим, что песня и клип едва ли не сразу же стали хитом. На данный момент клип собрал более 2,1 млн просмотров. При этом новую украиноязычную композицию Кароль презентовала в конце августа.

При этом в новой видеоработе Тина Кароль появляется в серии очень соблазнительных образов. К примеру, в облегающем спортивном костюме малинового оттенка, блестящем мини-платье в цветах. Однако “ключевой” образ - это конечно же оригинального кроя купальник, в котором певица нежится под теплыми лучами солнца на берегу бассейна.

Купальник на тоненьких бретельках усыпан блестками. Он декорирован необычными трусиками-платком. Смотрится такой элемент пляжного гардероба очень оригинально. На опубликованных снимках Кароль вновь нежится в бассейне, среди шезлонгов в полоску.

Бриллиант: Тина Кароль в откровенном купальнике понежилась в бассейне

Тина Кароль в необычном купальнике (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль - Вабити

Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового фото-коллажа:

  • “Ну що сказати? Бомба”
  • “Ты что делаешь? Не разбивай мне, пожалуйста сердце, это же слишком красиииивооо”
  • “Ну, бриллианты ж на бриллианте”
  • “Соблазнила нас”
  • “Хочу быть этим бассейном”
  • “Поза тебе явно зашла)”
  • “Идеальная”
  • “Богиня! Просто самая лучшая на свете”

Бриллиант: Тина Кароль в откровенном купальнике понежилась в бассейне

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Тина Кароль в облегающем платье взволновала сексуальными изгибами. В этом наряде певица выступила в Киеве на концерте памяти Николая Мозгового, исполнив его знаменитый хит "Минає день, минає ніч".

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