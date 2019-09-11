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Сексапільна Тіна Кароль в пікантному купальнику поринула в басейн

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.09.2019 - 16:39
Сексапільна Тіна Кароль в пікантному купальнику поринула в басейн
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка красувалася в сріблястому купальному вбранні

Тіна Кароль – одна з найсексуальніших жінок українського шоу-бізнесу. Запаморочливі вбрання і нові відверті фотосесії нікого не залишають байдужим – багатотисячна армія шанувальників поп-діви постійно обговорюють її виходи в світ і свіжі зі своєю улюбленицею. Так, нещодавно вона зачарувала кадрами в ніжному плаття білизняного стилю, оздобленого мережкою. А на новому фото Тіна позує в басейні в сріблястому оригінальному купальнику.

Купальник зірки щедро декорований блискітками. Його ефектним акцентом є незвичайні трусики-хустку. На знімку Кароль ніжиться в басейні, на задньому плані видніються смугасті шезлонги. Співачка опустила ноги у воду і сидить на спеціальному бортику-підставці посеред водойми. Фани в деталях змогли розглянути апетитні форми зірки.

Варто відзначити, що в цьому образі співачка з'явилася в кліпі на нову пісню "Вабити", змінивши відразу кілька ефектних луків.

Сексапільна Тіна Кароль в пікантному купальнику поринула в басейн

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальникам співачки по достоїнству оцінили її спокусливий вигляд.

Сексапільна Тіна Кароль в пікантному купальнику поринула в басейн

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

  • Неперевершена, приголомшливо красива і чарівна
  • Нестерпно гарна
  • Тіночка, вау красуня
  • Прекрасна
  • Шикарно,Tina!
  • Зваблива Тіна
  • Сьогодні ти русалка, ти створюєш хвилі
  • Лялечка
  • Що за секс-символ України!

Скріншот коментарів

Раніше Тіна вже публікувала фотоколаж в аналогічному купальнику, ніж буквально звела з розуму мережу.

Також Тіна Кароль вразила появою в розкішній сукні с екстремальним декольте в третьому ефірі проекту "Танці з зірками 2019".

"Сама досконалість": Тіна Кароль у відвертій сукні схвилювала сексуальними вигинами Запаморочливе декольте Тіни Кароль на Танцях з зірками 2019 звело з розуму мережу
Новини України Тіна Кароль
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