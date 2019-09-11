Сексапільна Тіна Кароль в пікантному купальнику поринула в басейн

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка красувалася в сріблястому купальному вбранні

Тіна Кароль – одна з найсексуальніших жінок українського шоу-бізнесу. Запаморочливі вбрання і нові відверті фотосесії нікого не залишають байдужим – багатотисячна армія шанувальників поп-діви постійно обговорюють її виходи в світ і свіжі зі своєю улюбленицею. Так, нещодавно вона зачарувала кадрами в ніжному плаття білизняного стилю, оздобленого мережкою. А на новому фото Тіна позує в басейні в сріблястому оригінальному купальнику.

Купальник зірки щедро декорований блискітками. Його ефектним акцентом є незвичайні трусики-хустку. На знімку Кароль ніжиться в басейні, на задньому плані видніються смугасті шезлонги. Співачка опустила ноги у воду і сидить на спеціальному бортику-підставці посеред водойми. Фани в деталях змогли розглянути апетитні форми зірки.

Варто відзначити, що в цьому образі співачка з'явилася в кліпі на нову пісню "Вабити", змінивши відразу кілька ефектних луків.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальникам співачки по достоїнству оцінили її спокусливий вигляд.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Неперевершена, приголомшливо красива і чарівна

Нестерпно гарна

Тіночка, вау красуня

Прекрасна

Шикарно,Tina!

Зваблива Тіна

Сьогодні ти русалка, ти створюєш хвилі

Лялечка

Що за секс-символ України!

Скріншот коментарів

Раніше Тіна вже публікувала фотоколаж в аналогічному купальнику, ніж буквально звела з розуму мережу.

Також Тіна Кароль вразила появою в розкішній сукні с екстремальним декольте в третьому ефірі проекту "Танці з зірками 2019".