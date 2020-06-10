Сегодня должна была быть свадьба: невеста Виктора Павлика тронула обращением к любимому

Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова весьма откровенна в сети и делится с подписчиками интересными нюансами и фактами об их паре. 10 июня они должны были пожениться - однако в связи с карантином свадьбу пришлось перенести на август. В этот день девушка поделилась в Instagram нежным фото и призналась, что очень ждет этот день.

На снимке Катя запечатлена с красивой прической и выразительным макияжем, она поднесла одну руку к плечу и нежно улыбается в объектив.

По словам 25-летней невесты певца, дату они выбрали давно и купили кольца, но пандемия внесла свои коррективы.

"Сегодня должна была быть наша свадьба. 10.06.20. С датой мы определились в ноябре 2019. Тогда же купили кольца. 4.11.19. Мы определились с датой свадьбы и с датой росписи. И есть вещи, которые остались неизменны. Но наша свадьба перенесена на середину августа, я очень жду этот день, я так хочу поделиться частичкой нашей любви с каждым гостем", - призналась Репяхова.

Екатерина Репяхова трогательно обратилась к любимому Виктору Павлику (фото: instagram.com/repyahovakate)

Молодая избранница Павлика также добавила, что благодаря этому поняла, какой изменчивой может быть жизнь.



"За это время я поняла насколько жизнь непредсказуема, у Б-га свои планы на нас. Все, чего я сейчас хочу - это стабильности, уверенности в завтрашнем дне, добра в сердцах каждого из нас и конечно же здоровья. Возможно, когда-нибудь потом вы поймёте почему я это пишу", - интригующе написала Катя.

Также она нежно обратилась к любимому.



"Сегодня мое сердце наполнено любовью и нежностью. Я всегда буду рядом, буду поддержкой и опорой для любимого @viktorpavlik. Моя миссия: заботиться, поддерживать и беречь твою жизнь, любовь!" - написала девушка.

Екатерина Репяхова очень ждет свадьбу с Виктором Павликом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, ранее невеста 54-летнего Виктора Павлика Екатерина Репяхова сделала личные признания об их паре.