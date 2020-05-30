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Счастлива и влюбленная: невеста Виктора Павлика сделала признание о свадебном путешествии

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.05.2020 - 21:58
Счастлива и влюбленная: невеста Виктора Павлика сделала признание о свадебном путешествии
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фФото: instagram.com/repyahovakate)

Екатерина Репяхова показала нежное фото на морском побережье и высказалась относительно грядущей свадьбы

Молодая невеста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова сообщила новости об их долгожданной свадьбе, дата которой то и дело переносится ввиду различных причин и обстоятельство. Так, карантин подкорректировал чаяния пары и в отношении путешествия, к котором будущие молодожены также основательно готовятся.

25-летняя возлюбленная знаменитого украинского певца призналась, что такое радостное событие может даже и не состояться в этом году.

Так, девушка на своей странице в Instagram рассказала, что пока же - до середины августа - когда рассчитывают торжественно сыграть свадьбу - тешит себя теплыми мыслями о морском побережье и далеком курортном пляже.

"Пока наше с Виктором Павликом свадебное путешествие переноситься на неопределенный срок, может даже на следующий год, буду вспоминать нашу с ним счастливую Грецию", - написала она.⠀

Репьяхова также опубликовала чувственное фото в легком пляжном наряде в полосатой свободной юбке и светлом топе. Девушка снялась на фоне морских волн, шезлонгов и лежаков на песке за спиной.

Счастлива и влюбленная: невеста Виктора Павлика сделала признание о свадебном путешествии

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Подписчики невесты Павлика осыпали ее комплиментами и приободрили восхищенными комментариями.

  • Хрупкая, милая очень хорошенькая
  • Красавица!
  • Пусть сбудется все, что задумали
  • Наверняка. Ты счастлива и влюбленная. От тебя исходит мощная энергия любви!
  • Огооо... жаль, но все впереди!
  • Крутое фото, так на море захотелось
  • Красивое платье!
  • Милая и приятная девушка

Счастлива и влюбленная: невеста Виктора Павлика сделала признание о свадебном путешествии

Фото: скрин комментариев instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали о том, что невеста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова рассказала, как певец не верил в нее и даже изначально не хотел брать к себе на работу, но девушка набралась опыта и доказала, что справиться с должностью концертного директора.

Также недавно Екатерина Репьяхова раскрыла подробности знакомства с певцом и судьбоносной встречи.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины свадьбаВиктор Павликновости шоу-бизнеса
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