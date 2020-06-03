Мы люди достаточно пошлые: невеста 54-летнего Виктора Павлика сделала личные признания об их паре

Фото: Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)

Екатерина Репьяхова рассказала, какой Виктор Павлик в быту

Невеста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова часто делится с подписчиками подробостями отношений с певцом. Так, она успела рассказать о том, что свадьбу пришлось отложить до средины августа, также они передвинули даты свадебного путешествия. Теперь же девушка решила рассказать подробности о паре, привычках и личных предпотениях.

Катерина раскрыла интересные факты о семье с Виктором Павликом. Она отметила, что пара поводит практически все время друг с другом – как на работе, так и дома. вместе, и на карантине они не почувствовали никаких изменений в отношениях.

"Всеми финансовыми вопросами в семье заведую я. ВП точно не знает какую сумму мы заработали за месяц (ему это не интересно), а я знаю. ВП свои вещи всегда стирает только сам. Мне не доверяет иногда может и мои носки постирать вручную. У нас дома не разделены обязанности, если у меня нет настроения готовить, ВП всегда сам что-то приготовит с удовольствием", - рассказала подробности об артисте его избранница.

Фото: Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)

Оказалось, что Павлик не любит пешие прогулки – этот факт не слишком радует девушку, но ей пришлось смириться с его особенностью.

"ВП всегда ругается, когда я покупаю новые вещи. Особенно эта проблема была в начале наших отношений. Он считает, что женщине достаточно одной курточки в зиму, я считаю минимум три и еще плюс шуба. С обувью тоже самое, он считает, что хватит двух пар на сезон, ну а у меня их хотя бы 5-6. Но сейчас он уже не реагирует так остро, хотя частенько я от него прячу новые вещи и незаметно позже одеваю. Потом говорю: да это ж старое, ты что забыл", - подлилась своим небольшим женским секретом Екатерина.

Девушка решила озвучит весьма пикантный секрет о паре. "Мы с ВП достаточно пошлые люди. Вряд ли кто-то это поймет, но шуточки у нас еще те", - призналась она. Екатерина уверяет, что редко ругается и выясняет отношения с Виктором, а если и возникает конфликт, то он быстро разрешается.

Фото: Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)

"Последний раз ВП не разговаривал со мной пару часов, после того, как узнал что у меня два свадебных платья, он искренне не понимает, зачем два", - написала она.

Напомним, что ранее невеста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова рассказала, как певец отказал ей в работе в период острой необходимости.

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Автор: Lite