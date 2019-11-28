От счастья до отчаяния: ALYOSHA приглашает в свои мысли в новом клипе "Планети"

Вдохновившись трогательной историей любви приятельницы, ALYOSHA создала трек “Планети”. По словам певицы, рассказ породил в ее душе очень разные эмоции: от вдохновения, счастья и радости до отчаяния, разочарования и боли. Глубокое эмоциональное погружение в эту историю и дало толчок для создания трека.

“Название песни — метафорический образ двух непохожих миров, мужского и женского. Я сравнила эти две противоположности с планетами, которые вращаются на разных орбитах, их тянет друг к другу, но орбиты нигде не пересекаются. Это любовь, которой не суждено быть привычной для нас. Это любовь на расстоянии, когда всю жизнь любишь того, с кем не можешь быть вместе”, — прокомментировала ALYOSHA.

ALYOSHA - ПЛАНЕТИ

Над визуализацией сингла работала команда во главе с режиссером Инной Грабарь. Чтобы передать идею погружения в мысли певицы, съемочная группа в течение суток строила конструкцию из экранов, цель которой — воссоздание 3-д пространства.

Весь съемочный процесс занял 17 часов. За это время артистка сменила пять образов, ставших аллегорией мыслей, идей и впечатлений, в которые мы "одеваемся" в течение дня.

“Я бы назвала эту работу “Куда приводят наши мечты”, ведь именно об этом мы рассказываем в клипе. Главный акцент — на артистке. Мне нравится раскрывать многогранность ALYOSHA и видеть ее все глубже с каждой работой. Но пусть зритель почувствует что-то свое, для него мы оставляем многоточие”, — комментирует Инна Грабар, режиссер клипа “Планети”.

Фантастическая ALYOSHA в новом клипе "Планети"

Напомним, ранее ALYOSHA и Тарас Тополя стали почетными гостями события от ЮНИСЕФ.

“Семья — самое главное и ценное, что каждый человек должен любить, беречь и охранять, как только возможно. Берегите друг друга, и пусть растут счастливые детки — маленькие казачки и казачки”, — говорят артисты.