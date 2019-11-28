Від щастя до відчаю: ALYOSHA запрошує у свої думки у новому кліпі "Планети"

Надихнувшись зворушливою історією кохання приятельки, ALYOSHA створила трек “Планети”. За словами співачки, та розповідь породила у її душі дуже різні емоції: від натхнення, щастя і радості до розпачу, розчарування і болю. Глибоке емоційне занурення в цю історію і дало поштовх для створення треку.

"Назва пісні — метафоричний образ двох несхожих світів, чоловічого і жіночого. Я порівняла ці дві протилежності з планетами, які обертаються на різних орбітах, їх тягне один до одного, але орбіти ніде не перетинаються. Це любов, якій не судилося бути такою, як ми звикли її сприймати, а любов на відстані! Ось так, все життя кохаєш людину, з якою не можеш бути разом", — прокоментувала ALYOSHA.

ALYOSHA - ПЛАНЕТИ

Над візуалізацією сингла працювала команда на чолі з режисером Інною Грабар. Аби передати ідею поринання у думки співачки, знімальна група впродовж доби будувала конструкцію з екранів, яка ставила на меті відтворити 3д простір.

Загалом знімальний процес зайняв 17 годин. За цей час артистка змінила п’ять образів, які стали алегорією думок, ідей та вражень, у які ми “вдягаємось” впродовж дня.

"Я би назвала цю роботу — “Куди приводять наші мрії”, бо саме про це ми розповідаємо в кліпі. Головний акцент — на артистці. Мені подобається розкривати багатогранність ALYOSHA та з кожною роботою бачити її все глибшою. Але, нехай глядач відчує щось своє, для нього ми залишаємо три крапки", — коментує Інна Грабар, режисер кліпу "Планети".

Фантастична ALYOSHA в кліпі "Планети"

Нагадаємо, раніше ALYOSHA і Тарас Тополя стали почесними гостями події від ЮНІСЕФ.

“Сім'я — найголовніше і найцінніше, що кожна людина повинна любити, берегти і охороняти, як тільки можливо. Бережіть один одного, і нехай ростуть щасливі дітки — маленькі козачки та козачки", — говорять артисти.