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Семья — самое главное: ALYOSHA и Тарас Тополя стали почетными гостями события от ЮНИСЕФ

Lite » Стиль жизни 22.11.2019 - 10:51
Семья — самое главное: ALYOSHA и Тарас Тополя стали почетными гостями события от ЮНИСЕФ
ALYOSHA и Тарас Тополя с детками (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Звездные супруги приняли приглашение Главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине на торжественное мероприятие

20 ноября отмечался Всемирный день детей и 30 годовщина принятия Конвенции ООН о правах ребенка. Глава Представительства Юнисеф, Лотта Сильвандер собрала почетных гостей на мероприятие, которое прошло в Киеве. Среди приглашенных были замечены Тарас Тополя, фронтмен группы “Антитела”, в сопровождении со своей женой, певицей ALYOSHA.

Кроме того артисты присоединились к Глобальной кампании ЮНИСЕФ о детских правах с участием мировых звезд, среди которых Дэвид Бекхэм, Орландо Блум, Пинк, Милли Бобби Браун и другие. Представители шоу-бизнеса, спорта и культуры, которые приняли участие в кампании, рассказали свои истории из детства, проиллюстрировав их детскими фото.

Символично, что в этот же день Тарас Тополя и ALYOSHA получили премию “Viva!-family” от журнала VIVA!, который праздновал свое 15-летие.

Семья — самое главное и ценное, что каждый человек должен любить, беречь и охранять, как только возможно. Берегите друг друга, и пусть растут счастливые детки — маленькие казачки и казачки”, — прокомментировали артисты эти два события.

Семья — самое главное: ALYOSHA и Тарас Тополя стали почетными гостями события от ЮНИСЕФALYOSHA и Тарас Тополя

Напомним, Тарас Тополя и ALYOSHA состоят в браке с 2013 года и воспитывают двух сыновей. Несмотря на напряженный концертный график, артисты находят время и для общественно важных дел. Так, Тарас является Молодежным послом ЮНИСЕФ в Украине, а ALYOSHA Партнер фонда народонаселения Украины.

Ранее Тарас Тополя показал эксклюзивное архивное видео семьи в новом клипе группы "Антитіла"!

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Новости Украины семьяТарас ТополяAlyosha
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