Тарас Тополя показал эксклюзивное архивное видео семьи в новом клипе группы "Антитела"

Тарас Тополя и Алеша (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Это пятая композиция из альбома "Hello", которая получила видеоподдержку

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя наконец раскрыл главную интригу "долгожданном пополненни". За месяц до финальных концертов первой части тура Hello, которые состоятся в столичном Дворце Спорта, группа Антитела представила новую видеоработу. На этот раз Антитела экранизировали романтическую песню - "Будет сын". Это пятая композиция из альбома "Hello", которая получила видеоподдержку.

Песня "Будет сын" стала рекордсменом по количеству прослушиваний с момента релиза лонг-плею. На YouTube канале группы Антитела она набрала более полумиллиона просмотров. А поклонники группы окрестили ее "главным саундтреком первого танца молодоженов 2019". В течение шести месяцев Антитела получили большое количество видео, где молодые танцуют свой первый танец именно под "Будет сын". Эти домашние видео вдохновили Антитела к идее видеоклипа, которая близка многим: зарождение новой семьи, продолжения рода и, конечно же, совместная работа и искренние эмоции радости от возможности быть вместе.

Антитіла - Буде син

В основе работы "Будет сын" - настоящие истории двух семей Тополя и Шнейдер. Именно семья Шнейдеров любезно предоставила свое семейное винодельческое хозяйство и виноградники для видеоклипа. Съемки проходили в винодельне Бейкуш в Николаевской области. В этом месте отец Евгений превратил свое хобби в дело жизни и приобщил к ней близких ему людей - любимую и детей. С маленькой идеи реализовалась большая мечта одной влюбленной пары: большая счастливая семья и успешный бизнес. В клипе Тарас Тополя с женой, известной певицей Alyosha и двумя сыновьями Романом и Марком, сыграли самих себя, показали историю их отношений и приоткрыли завесу в частную жизнь. Параллельно с основным сюжетом в работе представлены документальные кадры семьи Тараса Тополи, которые ранее не демонстрировались: рождение первенца, свадьба солиста Антител, хроника как росли сыночки, а также как проводят свободное время супруги. Следует отметить, что в клипе "Будет сын" Роман и Марко дебютировали в качестве актеров и справились отлично. До этого в медиа пространстве очень редко можно было увидеть звездную семью Тополя в полном составе.

Режиссерами выступили участники группы Антитела: Сергей Вусык и Тарас Тополя.

"Песня "Будет сын" в определенной степени автобиографична. Наше близкое окружение и друзья знают, что именно в Карпатах, на лоне природы зарождались наши с Аленой отношения. И, собственно, план, о котором поется в песне, мы почти выполнили. У нас двое сыновей, осталась еще девочка, которой мы, конечно же, будем рады. Почему история с виноградниками? Да, потому что у нас с женой есть добрая традиция садиться вечером за бокалом хорошего сухого вина и говорить обо всем. Когда я увидел эти прекрасные виноградники, эту локацию и узнал историю семьи, которая выращивает этот виноград, предложил команде Антител выехать туда и снять хорошее, теплое семейное видео о том, как вся семья работает в своем хозяйстве ради того, чтобы создать что-то вместе. История удалась. Видео получилось таким, каким мы его запланировали, ну и конечно же не обошлось без настоящих видеокадров из нашего семейного архива, которых очень много в этом видеоклипе. Решили снять своих детей и поделиться семейным видео, потому что повторюсь, песня во многом автобиографична. С сыновьями работалось легко. Они вели себя хорошо, поддерживали нас и почти не капризничали", - поделился Тарас Тополя.

Напомним, группа Антитела объявила дополнительный концерт в столичном Дворце Спорта. Два дня подряд группа исполнит песню "Будет сын" и другие песни из нового альбома "Hello", а также мощные хиты за десять лет. Концерты в завершение тура "Hello" состоятся 16 и 17 ноября.

Напомним, ранее Alyosha рассказала, из-за чего может просидеть за бокалом вина до поздней ночи. Певица отметила, что очень ценит такие редкие моменты с мужем.