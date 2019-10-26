ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Счастливые Осадчая с Горбуновым рассказали о неожиданных встречах в Вене

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.10.2019 - 09:54
Счастливые Осадчая с Горбуновым рассказали о неожиданных встречах в Вене
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Пара показала красочный фотоотчет из столицы Австрии

Катя Осадчая и Юрий Горбунов привыкли все делать вместе – на работе, дома и в путешествиях им не бівает скучно в компании друг друга. Шоумен признается, что намерен исколесить с любимой женой весь мир и мечтает побывать в Токио, но вторая половинка пока не готова составить ему компанию – в своем модельном прошлом ведущая много работала в Японии и у нее остались не слишком радужные воспоминания. Поэтому пока пара изучает Европу, в частности, Катя и Юрий отправилась на викенд в Вену.

Счастливые супруги буквально завалили свои странички в Instagram фото и видео из Австрии. Они много гуляли по городу, наслаждались теплой солнечной погодой и достопримечательностями, пробовали местную кухню и много фотографировались. Не обошлось и без романтики.

Так, Катя рассказала о приятных теплых встречах, которые произошли в Вене. Она уточнила, что в городе можно увидеть немало украинцев, а одна из соотечественниц даже работает в знаменитом музее "Альбертина".

Счастливые Осадчая с Горбуновым рассказали о неожиданных встречах в Вене

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Відень - місто в яке можна приїжджати тисячі разів і щоразу потрапляти в нові місця. Гарна погода робить свою справу. В Відні дуже багато українців, сьгодні з Юрієм Горбуновим без перестану фотографувалися, і навіть в Альбертіні в одному з музейних залів працює українка. Відень, ти прекрасний", - написала теледива.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Поклонники заверили ведущих, что их пара вдохновляет своим позитивом и примером, а также поделились собственными приятными воспоминаниями о Вене.

  • Вы классные! Очень вдохновляете позитивом! Я горжусь, что вы остались верны Украине! Это достойный пример! Всегда заряд бодрости, радости и счастья! Вы оба молодцы!
  • Гарні
  • Ви чудовi
  • Це направду, Катя, місто куди хочеться вертатися
  • Красивая парочка
  • Ви найкращі
  • Вы такая красивая пара
  • Ви неймовірні

Скриншот комментариев

К слову, Катя Осадчая удивила неожиданным перевоплощением и предстала в образе роковой брюнетки.

Шикарный вид! Счастливые Осадчая с Горбуновым и сыном насладились прогулкой по Днепру Шелковая леди: Катя Осадчая покорила точеной фигурой в игривом наряде
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь