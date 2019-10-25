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Венские каникулы: Осадчая в Австрии поставила Горбунова перед непростым выбором

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.10.2019 - 17:32
Венские каникулы: Осадчая в Австрии поставила Горбунова перед непростым выбором
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущие отправились в солицу Австрии

Катя Осадчая и Юрий Горбунов обожают путешествовать. Подписчики пары в соцсетях пристально следят за их жизнью и тревел-отчетами и искренне радуются за них. Ведущий признается, что в планах у него – объездить весь мир. Супругам уж очень хочется приобщить в поездкам сына Ивана, но мальчик еще слишком мал для длительных переездов, поэтому звездные родители ограничились морем, как, например, во время летних каникул в Турции. Катя и Юрий решили не тратить зря последние теплые осенние дни и полетели в Вену. Кадрами из Австрии они поделились в Instagram.

Катя прогуливалась по городу в стильном черном бархатном бомбере от Chloé, стоимостью около 3 000 евро. Кстати, в этом же луке она в начале октября гуляла по Парижу, причем также с мужем. Юрий же в этот раз надел кожаную куртку.

Теледива решила поставить мужа перед непростой дилеммой. Она предложила ему выбрать, куда им отправиться в Вене – в музей или ресторан?

Венские каникулы: Осадчая в Австрии поставила Горбунова перед непростым выбором

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

"Котик, там – свежий "Захер", а там – музей. Ты за что: за картины или за торты?" - поинтересовалась Катя. "Я за штрудель!" - нашелся с ответом ведущий.

Все же, пара отправилась перекусить в одно из атмосферных заведений в центре города. Юрий решил опубликовать фотоотчет из-за обеденного стола.

"Ну что, венский шницель, держись!" - пригрозил ведущий огромной порции блюда на тарелке.

Венские каникулы: Осадчая в Австрии поставила Горбунова перед непростым выбором

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Также Катя с мужем насладилась местными историческими достопримечательностями. Погода стояла теплая, поэтому ведущая осталась на улице в одной футболке.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Кстати, Катя Осадчая удивила кардинальной сменой имиджа. Она предстала перед поклонниками с другим цветом волос в необычном образе.

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Новости Украины Юрий ГорбуновКатя Осадчая
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