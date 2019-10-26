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Щасливі Осадча з Горбуновим розповіли про несподівані зустрічі у Відні

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.10.2019 - 09:54
Щасливі Осадча з Горбуновим розповіли про несподівані зустрічі у Відні
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Пара показала яскравий фотозвіт зі столиці Австрії

Катя Осадча та Юрій Горбунов звикли все робити разом – на роботі, вдома і в подорожах їм не буває нудно в компанії один одного. Шоумен зізнається, що має намір об'їздити з коханою дружиною весь світ і мріє побувати в Токіо, але друга половинка поки не готова скласти йому компанію - в своєму модельному минулому ведуча багато працювала в Японії і у неї залишилися не надто райдужні спогади. Тому поки пара вивчає Європу, зокрема, Катя і Юрій вирушила на вікенд у Вену.

Щасливе подружжя буквально завалило свої сторінки в Instagram фото і відео з Австрії. Вони багато гуляли по місту, насолоджувалися теплою сонячною погодою і пам'ятками, пробували місцеву кухню і багато фотографувалися. Не обійшлося і без романтики.

Так, Катя розповіла про приємні теплі зустрічі, які відбулися у Відні. Вона уточнила, що в місті можна побачити чимало українців, а одна з співвітчизниць навіть працює в знаменитому музеї "Альбертіна".

Щасливі Осадча з Горбуновим розповіли про несподівані зустрічі у Відні

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Відень - місто в яке можна приїжджати тисячі разів і щоразу потрапляти в нові місця. Гарна погода робить свою справу. У Відні дуже багато українців, сьгодні з Юрієм Горбуновим без перестану фотографувалися, і навіть в Альбертіні в одному з музейних залів працює українка. Відень, ти прекрасний", - написала теледіва.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники запевнили ведучих, що їх пара надихає своїм позитивом і прикладом, а також поділилися власними приємними спогадами про Відень.

  • Ви класні! Дуже надихаєте позитивом! Я пишаюся, що ви залишилися вірними Україні! Це гідний приклад! Завжди заряд бадьорості, радості і щастя! Ви обоє молодці!
  • Гарні
  • Ви чудові
  • Це направду, Катя, місто куди хочеться вертатися
  • Гарна парочка
  • Ви найкращі
  • Ви така гарна пара
  • Ви неймовірні

Скріншот коментарів

До речі, Катя Осадча здивувала несподіваним перевтіленням і постала в образі фатальної брюнетки.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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