Щасливі Осадча з Горбуновим розповіли про несподівані зустрічі у Відні

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Пара показала яскравий фотозвіт зі столиці Австрії

Катя Осадча та Юрій Горбунов звикли все робити разом – на роботі, вдома і в подорожах їм не буває нудно в компанії один одного. Шоумен зізнається, що має намір об'їздити з коханою дружиною весь світ і мріє побувати в Токіо, але друга половинка поки не готова скласти йому компанію - в своєму модельному минулому ведуча багато працювала в Японії і у неї залишилися не надто райдужні спогади. Тому поки пара вивчає Європу, зокрема, Катя і Юрій вирушила на вікенд у Вену.

Щасливе подружжя буквально завалило свої сторінки в Instagram фото і відео з Австрії. Вони багато гуляли по місту, насолоджувалися теплою сонячною погодою і пам'ятками, пробували місцеву кухню і багато фотографувалися. Не обійшлося і без романтики.

Так, Катя розповіла про приємні теплі зустрічі, які відбулися у Відні. Вона уточнила, що в місті можна побачити чимало українців, а одна з співвітчизниць навіть працює в знаменитому музеї "Альбертіна".

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Відень - місто в яке можна приїжджати тисячі разів і щоразу потрапляти в нові місця. Гарна погода робить свою справу. У Відні дуже багато українців, сьгодні з Юрієм Горбуновим без перестану фотографувалися, і навіть в Альбертіні в одному з музейних залів працює українка. Відень, ти прекрасний", - написала теледіва.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники запевнили ведучих, що їх пара надихає своїм позитивом і прикладом, а також поділилися власними приємними спогадами про Відень.

Ви класні! Дуже надихаєте позитивом! Я пишаюся, що ви залишилися вірними Україні! Це гідний приклад! Завжди заряд бадьорості, радості і щастя! Ви обоє молодці!

Гарні

Ви чудові

Це направду, Катя, місто куди хочеться вертатися

Гарна парочка

Ви найкращі

Ви така гарна пара

Ви неймовірні

Скріншот коментарів

До речі, Катя Осадча здивувала несподіваним перевтіленням і постала в образі фатальної брюнетки.